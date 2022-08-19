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Son dakika: Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin transferini bitirdi! İşte oyuncunun bonservisi...

19.08.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael'in istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyordu. Fransız çalıştırıcının orta saha transferi talebine kayıtsız kalmayan yönetim, Sivasspor forması giyen Kerem Atakan Kesgin'in transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah - beyazlıların, 21 yaşındaki futbolcu için ödeyeceği bonservis bedeli belli oldu.

Son dakika haberleri: Yeni sezona teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde start veren ve ilk iki maçtan 4 puan alan Beşiktaş, transfer çalışmalarını da Fransız çalıştırıcının taleplerine göre ilerletiyordu. Orta sahaya takviye yapmak için harekete geçen siyah - beyazlılarda sıcak bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMAYA VARILDI

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Beşiktaş, bir süredir peşinde olduğu Kerem Atakan Kesgin'in transferinde mutlu sona ulaştı. Edinilen bilgiye göre; siyah-beyazlılar, Kesgin için Sivasspor ile prensip anlaşmasına vardı.

SÖZLEŞMESİ VE BONSERVİSİ

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Kerem ile 4 yıllık sözleşme imzalamayı planlayan Beşiktaş, resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak. Öte yandan siyah - beyazlılar, genç futbolcu için 1.4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

MAÇA ÇIKACAK, İSTANBUL'A GELECEK

Kerem Atakan, Sivasspor - Alanyaspor maçında forma giydikten sonra İstanbul'a gelerek Beşiktaş kadrosuna katılacak.

2020-2021 sezonunda Sivasspor’a bedelsiz transfer olan 21 yaşındaki futbolcu, 3 sezonda toplam 36 maçta oynadı ve 3 gol atıp, 3 asist yaptı.

Kerem Atakan Kesgin, geçen sezon ise Sivasspor’da 25 maçta forma giydi.

KEREM ATAKAN KESGİN FOTOĞRAFLARI

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