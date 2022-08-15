Son dakika: Beşiktaş'tan Alanyaspor maçı hakemi Yasin Kol için olay yaratan açıklama! "Hakemin niyetinden şüphe ediyoruz!"

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanına çıktı. Siyah - beyazlılar, ilk yarıda 3-0 öne geçtiği karşılaşmadan Emrecan Uzunhan'ın 37. dakikada sarı kart görmesinin ardından 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve 1 puanla yetindi. Müsabakanın hakemi Yasin Kol'un yönetimi, Beşiktaş camiasının tepkisini çekti. Siyah - beyazlı taraftarlar sosyal medyada isyan ederken, kulüpten yazılı bir açıklama geldi.

Beşiktaş, Alanyaspor maçını yöneten hakem Yasin Kol'un bu sezon oynayacakları hiçbir maçta görev almamasını istedi.

İŞTE SİYAH - BEYAZLI KULÜBÜN AÇIKLAMASI

"TARİHE YENİ BİR KARA LEKE OLARAK GEÇTİ"

2022-2023 futbol sezonunun ilk haftasında, sahamızda oynadığımız Yukatel Kayserispor maçımıza, hakemlik dahi yapmaması gereken Ümit Öztürk’ü atayan Merkez Hakem Kurulu, niyetinden şüphe etmemize sebep olmuştu. Sezonun 2. haftasında deplasmanda oynadığımız Corendon Alanyaspor maçı da, hakem yönetimiyle Türk Futbol Tarihi’ne yeni bir kara leke olarak geçti. Maçın hakemi Yasin Kol’un kolları maç boyunca defalarca sonuca etki eden ve üç puanımızı gasbeden kararları işaret etti. Hakkımıza kasteden bu kollar adaleti işaret edene kadar sesimizi yükselteceğiz. Değil hakemin, hiç kimsenin emeğimizi, alın terimizi gasbetmesine izin vermeyeceğiz. Her mecrada hakkımızı sonuna kadar savunacağız.

"HİÇBİR MAÇIMIZDA GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

Dün bu skandal kararlara imza atan hakem Yasin Kol’un kasıtlı kollarını bu sezon hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz. Türk futbolunda kaos yaratma maksadında olan kimseye izin vermedik, vermeyeceğiz. Tavrımız adaletsizliğedir. Sonuçlardan bağımsız olarak kaybetsek de kazansak da Beşiktaş adaletsizliğin karşısında durmaya devam edecektir.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Oyunun sahada kazanılmasına engel olarak Büyük Beşiktaş Camiası’nın toplumsal huzuruna da kastedenleri şiddetle kınıyoruz.

"AHMET NUR ÇEBİ, TFF'YE GİDECEK"

Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi defalarca “Genç hakemlerimizin önü açılsın, hata yapacaksa gizli ajandası olmayan hakemlerimiz yapsın” derken o genç hakemlerin iyi eğitimli ve liyakat sahibi olmaları gerekliliğini de vurgulamıştık. Dün sahada izlediğimiz hakemin liyakatından ve niyetinden şüphe ediyor, maçımızı yönetecek seviyeye nasıl geldiğinin cevabını da Merkez Hakem Kurulu’ndan bekliyoruz. Camiamız bilmelidir ki konu ile ilgili Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu’na gidecek ve konunun takibini sağlayacaktır.

"DİMDİK DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ tüm unsurlarıyla birlikte haksızlığın karşısında dimdik durmaya devam edecek ve her zaman olduğu gibi bu sezon da şampiyon olmak için emin adımlarla ilerleyecektir.