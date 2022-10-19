Son dakika: 'Bir hikayesi var...' Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin gol sevincinin nedeni ortaya çıktı! Galatasaray ve Taylan Antalyalı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 mağlup etti ve puanını 20'ye yükseltti. Sarı - lacivertlilerin ikinci golünü İrfan Can Kahveci kaydetmiş ve gol sevinciyle dikkatleri üzerine çekmişti. Milli futbolcu, 25. dakikada ağları sarsmasının ardından yere oturarak kahve içme sevinci yapmıştı. O hareketin nedeni ortaya çıktı...

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Taylan Antalyalı geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda o yaptığı hareketten pişman olduğunu açıklamıştı. İrfan'la aralarının iyi olup olmadığıyla ilgili sorulan soruya çok net cevap vermeyen milli futbolcu, "Yani... Görüşüyoruz... O benim iyi olmamı ister, ben de onun iyi olmasını isterim. Arada görüşüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.