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Son dakika: 'Bir hikayesi var...' Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin gol sevincinin nedeni ortaya çıktı! Galatasaray ve Taylan Antalyalı...

19.10.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı İstanbul'un sarı - lacivertlileri 3-0'lık skorla kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Michy Batshuayi, İrfan Can Kahveci ve Diego Rossi kaydetti. İrfan Can Kahveci'nin golünün ardından gerçekleştirdiği sevinç görüntüsü ise maça damgasını vurmuştu. O sevincin hikayesi ortaya çıktı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 mağlup etti ve puanını 20'ye yükseltti. Sarı - lacivertlilerin ikinci golünü İrfan Can Kahveci kaydetmiş ve gol sevinciyle dikkatleri üzerine çekmişti. Milli futbolcu, 25. dakikada ağları sarsmasının ardından yere oturarak kahve içme sevinci yapmıştı. O hareketin nedeni ortaya çıktı...

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN GOL SEVİNCİNİN HİKAYESİ

TAYLAN'A GÖNDERME

TAYLAN'A GÖNDERME
Takvim'in haberine göre İrfan Can'ın, Taylan Antalyalı'ya gönderme yaptığı öğrenildi.

TRANSFER İÇİN MESAJ GÖNDERMİŞLERDİ

TRANSFER İÇİN MESAJ GÖNDERMİŞLERDİ
İrfan Can, Fenerbahçe'ye imza atmadan önce o dönem Galatasaray'da forma giyen yakın arkadaşları Taylan Antalyalı ile Oğulcan Çağlayan kahve içme hareketiyle gol sevinci yaşamış ve İrfan Can'a Galatasaray'a gelmesi yönünde mesaj göndermişti.

TERCİHİ FENERBAHÇE OLMUŞTU

TERCİHİ FENERBAHÇE OLMUŞTU
Ancak milli futbolcu, tercihini Fenerbahçe'den yana kullanarak Kadıköy'ün yolunu tutmuştu.

HİKAYESİ...

HİKAYESİ...
Taylan Antalyalı geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda o yaptığı hareketten pişman olduğunu açıklamıştı. İrfan'la aralarının iyi olup olmadığıyla ilgili sorulan soruya çok net cevap vermeyen milli futbolcu, "Yani... Görüşüyoruz... O benim iyi olmamı ister, ben de onun iyi olmasını isterim. Arada görüşüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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