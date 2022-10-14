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  4. Son dakika: Bombayı patlattılar, ilk kez rakam telaffuz edildi... Galatasaray'a para yağacak! İtalyanlar uyardı: Dünya Kupası'nda değeri artar

Son dakika: Bombayı patlattılar, ilk kez rakam telaffuz edildi... Galatasaray'a para yağacak! İtalyanlar uyardı: Dünya Kupası'nda değeri artar

14.10.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'ın bu sezon belki de performansını en çok arttıran isimlerinden olan Sacha Boey, Okan Buruk'un vazgeçilmez ismi olmayı başarmış durumda. Yaptığı bindirmeler ve atletik yapısıyla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki başarılı oyuncunun talipleri günden güne artarken, İtalya'dan oldukça konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın 2021 yılında Fransız ekibi Rennes'den 1.15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 2025 yılına kadar renklerine bağladığı Kamerun asıllı Fransız savunmacı Sacha Boey, bu sezon gösterdiği performansla adeta parmak ısırtıyor.

Sezon başında kadroda düşünülmeyen isimlerden olan 22 yaşındaki oyuncu, bu sezon takıma verdiği katkı sonrası Okan Buruk'un değişmez isimlerinden olmayı başarırken, bu performansıyla Avrupa devlerinin de radarına girmeyi başarmış durumda...

Mynet - DIŞ HABERLER

HAZARD TAKASI...

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Avrupa basınında Boey'in ismi Real Madrid ve Liverpool gibi devlerle anılmaya başlanırken, yaz transfer döneminde kadroya katılmak istenen ancak Real Madrid'de kalmak istediğini duyuran Hazard transferinde takasta kullanılacağı iddiaları da ortaya atılmıştı.

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Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Boey için bu zamana kadar hiçbir ücret konuşulmamıştı... İtalyan haber kaynağı TuttoMercato Fransız oyuncu için Galatasaray'ın istediği tutarı açıkladı.

İtalyanlara göre Galatasaray, başarılı oyuncusu Sacha Boey için 15 milyon Euro'luk değer biçerken, Dünya Kupası'nda oynayacak olmasının oyuncunun değerini arttıracağı belirtildi. Transfermarkt verilerine göre Sacha Boey'un güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak.

SACHA BOEY FOTOĞRAFLARI

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