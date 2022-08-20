Son dakika: 'Bu hafta imza geliyor!' Fenerbahçe'de taraftarların günlerdir beklediği golcü transferinde ortalık karıştı...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Austria Wien'i Joshua King ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 mağlup etmiş ve avantajı cebine koymuştu. Spor Toto Süper Lig'de de iki maçta 4 puan alan sarı - lacivertliler, taraftarların merakla beklediği santrfor transferi için harekete geçmişti.

FENERBAHÇE SON DÜZLÜKTE

Kadrosunda Enner Valencia, Serdar Dursun, Joshua King ve Mergim Berisha gibi santrforları bulunduran Fenerbahçe, ileri uca yapılacak hamle için son düzlüğe girdi.

SÖRLOTH İÇİN OLUMLU DÖNÜŞ

Almanya Bundesliga ekibi Leipzig ile Alexander Sörloth ile görüşme yapan sarı - lacivertli yönetim, yaptığı teklife olumlu geri dönüş aldı.

LEIPZIG SÜRE İSTEDİ

Leipzig ve Norveçli golcünün teklife sıcak baktığı ancak Alman kulübünün transfer için Fenerbahçe'den birkaç günlük süre istediği öğrenildi.

BU HAFTA İMZA GELEBİLİR

Sarı - lacivertlilerin Alman ekibinden onay çıkması halinde bu hafta imzayı attıracağı belirtildi.

MAXI GOMEZ GELİŞMESİ

Öte yandan Sörloth görüşmeleri için Maxi Gomez'i bekleten Fenerbahçe, Norveçli futbolcuda aksilik çıkması halinde Uruguaylı golcüyü bitirmek için harekete geçecekti.

CELTA VIGO DEVREYE GİRDİ

Maxi Gomez ile her konuda anlaşan Kanarya, oyuncunun kulübü Valencia ile pazarlıklarını sürdürüyordu. Bu sırada devreye 26 yaşındaki yıldızın eski takımı Celta Vigo girdi.

GÖRÜŞMELERE BAŞLADILAR

İspanyol basını, Santi Mina ile yollarını ayırmaya hazırlanan Celta Vigo'nun Maxi Gomez'i kadrosuna katmak için Valencia ile görüşmelere başladığını duyurdu.

SÖRLOTH OLMAZSA GOMEZ İÇİN YENİDEN HAMLE YAPILACAK

Fenerbahçe, Sörloth transferinin çıkmaza girmesi halinde Celta Vigo ile yarışa girecek ve golcü futbolcuyu kadrosuna katmak için kolları yeniden sıvayacak.