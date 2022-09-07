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Son dakika: Bu iddia sonrası ortalık alev aldı! Galatasaray'dan Anderson Talisca, James Rodriguez ve Adama Traore çıkarması...

07.09.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Mauro Icardi, Milot Rashica, Mathias Ross ve Yusuf Demir'i kadrosuna katan Galatasaray, transferde durmak bilmiyor. Sarı - kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda Erden Timur önderliğinde yürütülen transfer operasyonlarında sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın James Rodriguez'in menajeriyle görüşmeye başladığı aktarılırken, Adama Traore transferini bitirmek için yoğun uğraş verdiği ifade edildi. Ayrıca Talisca'nın da durumu soruldu.

Son dakika haberleri: Galatasaray taraftarı, yönetimin transfer çalışmalarına yetişmekte güçlük çekiyor. Bugün Mauro Icardi, Milot Rashica, Mathias Ross ve Yusuf Demir'i kadrosuna katan sarı - kırmızılılarda sıcak saatler yaşanıyor.

Bu akşam Mauro Icardi'yi karşılayacak olan Galatasaray taraftarlarına müjdeler peş peşe geliyor.

Sarı - kırmızılı kulübün başkan vekili Erden Timur; Mauro Icardi, Milot Rashica, Mathias Ross ve Yusuf Demir'in yanı sıra 3 isim için daha harekete geçti.

"%99 TRANSFER BİTTİ"

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Geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren ve bu sezon Wolverhampton'a geri dönen Adama Traore için görüşmelerini sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.

A Spor'da yorum yapan Levent Tüzemen, Traore için "Galatasaray'ın transfer hızına yetişemiyor televizyonlar. Ancak en büyük transferi gece açıklar Galatasaray. Adama Traore'yi duyuracaklar. Şu anda masadalar ve transferi bitirme aşamasındalar. Benim öğrendiğim kadarıyla %99 bitti transfer." ifadelerini kullandı.

JAMES RODRIGUEZ BOMBASI

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Galatasaray'ın hedefindeki bir diğer ismin ise James Rodriguez olduğu ortaya çıktı. Aslan, Al Rayyan'dan ayrılmak ve Avrupa'ya geri dönmek isteyen Kolombiyalı futbolcunun menajeriyle temasa geçti.

GALATASARAY'IN FORMÜLÜ

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Sarı - kırmızılılarda James Rodriguez için kulübünün bonservis istememesi durumunda bonservisiyle satın alma formülü düşünülüyor. Hem Adama Traore hem de James Rodriguez için tüm şartların sonuna kadar zorlanacağı ifade edildi.

BÜYÜK SÜRPRİZ: TALISCA

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Öte yandan Galatasaray'da bir sürpriz daha meydana geldi. Al Nassr'da forma giyen ve bir dönem Beşiktaş'ta da oynamış olan Anderson Talisca iddiası taraftarları heyecanlandırdı.

Sarı - kırmızılıların, Talisca için Al-Nassr ve oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladığı, şartları sorduğu belirtildi.

JAMES RODRIGUEZ FOTOĞRAFLARI

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