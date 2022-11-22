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Son dakika: Bu kadar erken olmasını kimse beklemiyordu! Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Sözleşmesindeki opsiyon kullanılacak...

22.11.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de önce Beşiktaş'ı sonrasında ise Başakşehir'i deviren Galatasaray'da Dünya Kupası arasına moralli girilmişti. İlk haftalarda aldığı sonuçlar ve takımının gol sıkıntısı nedeniyle eleştirilen teknik direktör Okan Buruk, yaptığı dokunuşlarla ekibinin performansını yükseltmiş ve camiaya güvenoyu vermişti. Sarı - kırmızılı yönetim de Okan Buruk'un bu çabasını görmezden gelmedi ve sözleşmede bulunan +1 yıllık opsiyonu kullanma kararı aldı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Dünya Kupası arasına Beşiktaş'ı 2-1, Başakşehir'i ise 7-0 mağlup ederek giren Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı - kırmızılılar; ilk haftalarda oluşan olumsuz atmosferi aldığı galibiyetlerle dağıtırken, teknik direktör Okan Buruk da takımına oynattığı futbolla beğeni aldı. Bu sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen ve sezon başında birçok önemli ismi kadrosuna katan Galatasaray'da yönetim, deneyimli çalıştırıcı için de kritik bir karar aldı.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'UN OPSİYONU KULLANILACAK

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Galatasaray Yönetimi, Dünya Kupası'ndan sonra ara vermeden hemen başlayacak olan ligdeki iyi gidişatı sürdürmek ve teknik direktör Okan Buruk'u rahatlatmak adına harekete geçti.

KRİTİK KARAR

KRİTİK KARAR

Sabah'ın haberine göre; sarı - kırmızılılar, sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Okan Buruk'un kontratında yer alan opsiyon hakkını devreye sokacak.

1 YIL DAHA

1 YIL DAHA

Daha önce Başakşehir ile 1 kez şampiyonluk sevinci yaşamış olan Buruk'un 1 yıl daha takımın başında yer alacağı belirtildi.

"TEK PATRON BURUK"

"TEK PATRON BURUK"

Kamuoyundaki iddiaların önüne geçmek isteyen yönetimin, oyunculara da "Tek patron Okan Buruk" mesajını vermek istediği öne sürüldü.

ZAM GELİYOR

ZAM GELİYOR

Yıllık 17 milyon TL kazandığı ifade edilen 49 yaşındaki çalıştırıcının maaşının 20 milyon TL'ye yükseltileceği aktarıldı.

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