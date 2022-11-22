Son dakika: Bu kadar erken olmasını kimse beklemiyordu! Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Sözleşmesindeki opsiyon kullanılacak...

Son dakika haberleri: Dünya Kupası arasına Beşiktaş'ı 2-1, Başakşehir'i ise 7-0 mağlup ederek giren Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı - kırmızılılar; ilk haftalarda oluşan olumsuz atmosferi aldığı galibiyetlerle dağıtırken, teknik direktör Okan Buruk da takımına oynattığı futbolla beğeni aldı. Bu sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen ve sezon başında birçok önemli ismi kadrosuna katan Galatasaray'da yönetim, deneyimli çalıştırıcı için de kritik bir karar aldı.