Son dakika: Bu kadar erken olmasını kimse beklemiyordu! Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Sözleşmesindeki opsiyon kullanılacak...

Son dakika haberleri: Dünya Kupası arasına Beşiktaş'ı 2-1, Başakşehir'i ise 7-0 mağlup ederek giren Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı - kırmızılılar; ilk haftalarda oluşan olumsuz atmosferi aldığı galibiyetlerle dağıtırken, teknik direktör Okan Buruk da takımına oynattığı futbolla beğeni aldı. Bu sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen ve sezon başında birçok önemli ismi kadrosuna katan Galatasaray'da yönetim, deneyimli çalıştırıcı için de kritik bir karar aldı.
Galatasaray Yönetimi, Dünya Kupası'ndan sonra ara vermeden hemen başlayacak olan ligdeki iyi gidişatı sürdürmek ve teknik direktör Okan Buruk'u rahatlatmak adına harekete geçti.
Sabah'ın haberine göre; sarı - kırmızılılar, sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Okan Buruk'un kontratında yer alan opsiyon hakkını devreye sokacak.
Daha önce Başakşehir ile 1 kez şampiyonluk sevinci yaşamış olan Buruk'un 1 yıl daha takımın başında yer alacağı belirtildi.
Kamuoyundaki iddiaların önüne geçmek isteyen yönetimin, oyunculara da "Tek patron Okan Buruk" mesajını vermek istediği öne sürüldü.
Yıllık 17 milyon TL kazandığı ifade edilen 49 yaşındaki çalıştırıcının maaşının 20 milyon TL'ye yükseltileceği aktarıldı.