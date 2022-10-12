Son dakika: Bu nasıl olur? Galatasaray'da fırtına gibi esiyordu, kulüpsüz kaldı... Herkes şaşkın

Bu sezon Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde adından en çok söz ettiren ekip olarak öne çıkmayı başarmıştı. Sarı-Lacivertliler kadrosunu Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Torreira, Mertens, Icardi, Milot Rashica, Juan Mata, Yusuf Demir ve Mathias Ross Jensen transferleriyle güçlendirirken, gelen isimler kadar giden isimler de ses getirmişti.

Sarı-Kırmızılılar, Marcao, Feghouli, Emre Akbaba, Luyindama, Omar, Fatih Öztürk ve birçok isim ile de vedalaşırken, Sarı-Kırmızılılar'dan ayrılmasına rağmen halen herhangi bir kulüp ile sözleşme imzalamayan bazı isimler gündem oldu.