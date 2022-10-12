Son dakika: Bu nasıl olur? Galatasaray'da fırtına gibi esiyordu, kulüpsüz kaldı... Herkes şaşkın

Bu sezon Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde adından en çok söz ettiren ekip olarak öne çıkmayı başarmıştı. Sarı-Lacivertliler kadrosunu Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Torreira, Mertens, Icardi, Milot Rashica, Juan Mata, Yusuf Demir ve Mathias Ross Jensen transferleriyle güçlendirirken, gelen isimler kadar giden isimler de ses getirmişti.
Sarı-Kırmızılılar, Marcao, Feghouli, Emre Akbaba, Luyindama, Omar, Fatih Öztürk ve birçok isim ile de vedalaşırken, Sarı-Kırmızılılar'dan ayrılmasına rağmen halen herhangi bir kulüp ile sözleşme imzalamayan bazı isimler gündem oldu.
SOFIANE FEGHOULI
Bu isimlerin başında ise şüphesiz Sofiane Feghouli geliyor. Galatasaray'da 2017-2022 yılları arasında forma giyen Cezayir asıllı Fransız oyuncu özellikle ilk dönemlerinde fırtına gibi eserken, herhangi bir kulüp ile sözleşme imzalayabilmiş değil.
FATİH ÖZTÜRK
2020 yılında kadroya katılan 35 yaşındaki file bekçisi Fatih Öztürk de Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra yeni bir sözleşme bulamayan isimlerden biri.
OMAR ELABDELLAOUI
Galatasaray'dan ayrılıp kulüp bulamayan isimlerden biri de Omar Elabdellaoui... Sarı-Kırmızılı takıma katılmasından kısa bir süre sonra geçirdiği talihsiz havai fişek kazası sonrası uzun süre formasından uzak kalan Norveçli oyuncu Galatasaray'dan ayrılırken henüz kendisine yeni bir takım bulabilmiş değil.
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan alacakları için Sarı-Kırmızılı kulübü FIFA'ya şikayet ettiğini de duyuran Feghouli'nin kariyerindeki bir sonraki adımı merak ediliyor.
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