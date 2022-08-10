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SON DAKİKA: Bu sözler çok konuşulur! "Fenerbahçe yerle bir edildi, Jesus'un transferleri geldiği gibi gidecek"

10.08.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Spor Toto Süper Lig'e Ümraniyespor karşısında son dakikalarda gelen golle aldığı 3-3'lük skorla merhaba diyen Fenerbahçe'de moraller bozuk. Yapılan transferler ve büyük hedeflerle lige başlayan Sarı-Lacivertli ekip şampiyonluk hasretini dindirmek isterken, 2 puan kayıpla lige başlanması moralleri hayli bozarken, usta gazeteci Erman Toroğlu köşesinden Sarı-Lacivertliler'e dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Milliyet Gazetesi yazarı Şansal Büyüka, bugünkü köşesinde geride bıraktığımız 1. haftayı değerlendirdi. Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'ye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Büyüka,"Geçen yıl bin bir emekle “takım” olma özelliğini ve ruhunu yakalayan takım, yerle bir edildi, şimdi yeniden takım olabilmek için çırpınıyor." ifadelerini kullandı.

İşte Şansal Büyüka'nın Fenerbahçe değerlendirmesine dair öne çıkanlar...

"ALİ KOÇ SONUNA KADAR HAKLI"

"ALİ KOÇ SONUNA KADAR HAKLI"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a maç sonrası gazeteci bir arkadaşımız, “Transfer hedefinizde sadece 5 futbolcu vardı ama 12 oyucu aldınız, niye?” diye sordu. Ali Koç, “Evet öyleydi, ancak hoca istedi, biz aldık” dedi. Ali Başkan’ın bu açıklamasından, sanki, “Aldık ama bu kadarına ne gerek vardı” anlamını çıkardım. Aslında Sayın Başkan böyle düşünüyorsa, sonuna kadar haklı...

"GERİ DÖRTLÜ SARSILMIŞ"

"GERİ DÖRTLÜ SARSILMIŞ"
Biz, herkes, “Baba bir santrfor alınmadı” diye bağırırken, gördük ki, geri dörtlü de temelden sarsılmış ve bozulmuş. Kornerler dahil yüksek topları asla karşılayamıyorlar. Oysa bu alanda Gustavo Henrique, Szalai, Peres gibi ciddi anlamda uzun oyunculara sahipler. Ama bu avantaja dönmüyor.

"SZALAI BİLDİĞİNİ UNUTTU"

"SZALAI BİLDİĞİNİ UNUTTU"
Gustavo süper ağır, açık alanda yakalandığında eyvah eyvah... Peres ilk defa oynadı, bir penaltı yaptı hakem vermedi, yetmedi bir penaltı daha yaptı. O kadar kontrolsüz... Bu ikilinin arasında Szalai bildiğini unuttu.

"CRESPO VE ZAJC"

"CRESPO VE ZAJC"
En önemlisi orta alanda rakibi karşılayacak markör oyuncu yok. Maçın her saniyesi Crespo’yu ve Zajc‘ı çağırdı. Zajc‘ın üçüncü gol öncesi yoktan var ettiği pozisyon, Jorge Jesus‘a halen bir şeyler anlatmadı mı?

"GELDİKLERİ GİBİ GİDECEKLER"

"GELDİKLERİ GİBİ GİDECEKLER"
Her futbolsever, her Fenerbahçeli gördü ki, Jorge Jesus’un “önceden çalıştığı, bildiği” için getirdiği futbolcuların çoğu, sezon sonunda geldiği gibi gidecekler. Belki de kulüp bulunamayacağı için yatıp, paralarını almaya devam edecekler.
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