SON DAKİKA: Bu sözler çok konuşulur! "Fenerbahçe yerle bir edildi, Jesus'un transferleri geldiği gibi gidecek"

Milliyet Gazetesi yazarı Şansal Büyüka, bugünkü köşesinde geride bıraktığımız 1. haftayı değerlendirdi. Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'ye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Büyüka,"Geçen yıl bin bir emekle “takım” olma özelliğini ve ruhunu yakalayan takım, yerle bir edildi, şimdi yeniden takım olabilmek için çırpınıyor." ifadelerini kullandı.

İşte Şansal Büyüka'nın Fenerbahçe değerlendirmesine dair öne çıkanlar...

"ALİ KOÇ SONUNA KADAR HAKLI" Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a maç sonrası gazeteci bir arkadaşımız, “Transfer hedefinizde sadece 5 futbolcu vardı ama 12 oyucu aldınız, niye?” diye sordu. Ali Koç, “Evet öyleydi, ancak hoca istedi, biz aldık” dedi. Ali Başkan’ın bu açıklamasından, sanki, “Aldık ama bu kadarına ne gerek vardı” anlamını çıkardım. Aslında Sayın Başkan böyle düşünüyorsa, sonuna kadar haklı...

"GERİ DÖRTLÜ SARSILMIŞ" Biz, herkes, “Baba bir santrfor alınmadı” diye bağırırken, gördük ki, geri dörtlü de temelden sarsılmış ve bozulmuş. Kornerler dahil yüksek topları asla karşılayamıyorlar. Oysa bu alanda Gustavo Henrique, Szalai, Peres gibi ciddi anlamda uzun oyunculara sahipler. Ama bu avantaja dönmüyor.

"SZALAI BİLDİĞİNİ UNUTTU" Gustavo süper ağır, açık alanda yakalandığında eyvah eyvah... Peres ilk defa oynadı, bir penaltı yaptı hakem vermedi, yetmedi bir penaltı daha yaptı. O kadar kontrolsüz... Bu ikilinin arasında Szalai bildiğini unuttu.

"CRESPO VE ZAJC" En önemlisi orta alanda rakibi karşılayacak markör oyuncu yok. Maçın her saniyesi Crespo’yu ve Zajc‘ı çağırdı. Zajc‘ın üçüncü gol öncesi yoktan var ettiği pozisyon, Jorge Jesus‘a halen bir şeyler anlatmadı mı?