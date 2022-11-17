Son dakika: Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan, Süper Lig devinde buluşuyor! Beşiktaş gözünü fena kararttı...

Son dakika haberleri: Beşiktaş'taki ikinci dönemine başlayan teknik direktör Şenol Güneş, koltuğu Valerien Ismael'den devralmasının ardından hemen çalışmalara başladı. Şu ana kadar çıktığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 yenilgi alan Güneş, takım savunmasında problemler olduğunu ifade etmişti. Tecrübeli çalıştırıcının son oynanan Galatasaray maçı sonrasında dile getirdiği bu sorunun ardından yönetim transfer için harekete geçti.