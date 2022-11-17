Son dakika: Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan, Süper Lig devinde buluşuyor! Beşiktaş gözünü fena kararttı...

Son dakika haberleri: Beşiktaş'taki ikinci dönemine başlayan teknik direktör Şenol Güneş, koltuğu Valerien Ismael'den devralmasının ardından hemen çalışmalara başladı. Şu ana kadar çıktığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 yenilgi alan Güneş, takım savunmasında problemler olduğunu ifade etmişti. Tecrübeli çalıştırıcının son oynanan Galatasaray maçı sonrasında dile getirdiği bu sorunun ardından yönetim transfer için harekete geçti.
Şenol Güneş'in verdiği liste doğrultusunda operasyon başlatan siyah - beyazlılar, gündeme iki milli yıldız Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan'ı aldı.
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin yeni sözleşme teklifini kabul etmemesi nedeniyle kadroda yer verilmeyen Çağlar Söyüncü, Beşiktaş'ın yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor.
Siyah - beyazlılar, sezon sonunda boşa çıkacak olan oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için Leicester City ile görüşecek.
İspanya ile İngiltere'den birçok talibi olan Söyüncü'nün de kiralanmaya sıcak baktığı ve sezon sonunda gideceği yeni takımında form tutma problemi yaşamak istemediği kaydedildi.
Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş'in, milli takımda beraber çalıştığı bir diğer oyuncu Kaan Ayhan'ı da kadroda görmek istediği aktarıldı.