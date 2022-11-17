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Son dakika: Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan, Süper Lig devinde buluşuyor! Beşiktaş gözünü fena kararttı...

17.11.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta Valerien Isamel yerine göreve getirilen teknik direktör Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynadıkları Galatasaray maçı sonrasında takım savunmasında problemler olduğunu dile getirmişti. Tecrübeli çalıştırıcı yönetimle gerçekleştirdiği görüşmede savunma hattına transfer istediğini belirtti. Beşiktaş Yönetimi bu talebi göz önüne alarak iki milli yıldız Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan'ı kadroya katmak için harekete geçti. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Beşiktaş'taki ikinci dönemine başlayan teknik direktör Şenol Güneş, koltuğu Valerien Ismael'den devralmasının ardından hemen çalışmalara başladı. Şu ana kadar çıktığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 yenilgi alan Güneş, takım savunmasında problemler olduğunu ifade etmişti. Tecrübeli çalıştırıcının son oynanan Galatasaray maçı sonrasında dile getirdiği bu sorunun ardından yönetim transfer için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ'TAN STOPER ATAĞI

İKİ MİLLİ YILDIZ GÜNDEMDE

İKİ MİLLİ YILDIZ GÜNDEMDE

Şenol Güneş'in verdiği liste doğrultusunda operasyon başlatan siyah - beyazlılar, gündeme iki milli yıldız Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan'ı aldı.

BEŞİKTAŞ YAKINDAN TAKİPTE

BEŞİKTAŞ YAKINDAN TAKİPTE

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin yeni sözleşme teklifini kabul etmemesi nedeniyle kadroda yer verilmeyen Çağlar Söyüncü, Beşiktaş'ın yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor.

GÖRÜŞME YAPILACAK

GÖRÜŞME YAPILACAK

Siyah - beyazlılar, sezon sonunda boşa çıkacak olan oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için Leicester City ile görüşecek.

SICAK BAKIYOR

SICAK BAKIYOR

İspanya ile İngiltere'den birçok talibi olan Söyüncü'nün de kiralanmaya sıcak baktığı ve sezon sonunda gideceği yeni takımında form tutma problemi yaşamak istemediği kaydedildi.

KAAN AYHAN'I DA İSTİYOR

KAAN AYHAN'I DA İSTİYOR

Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş'in, milli takımda beraber çalıştığı bir diğer oyuncu Kaan Ayhan'ı da kadroda görmek istediği aktarıldı.

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