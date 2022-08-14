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Son dakika: Canlı yayında resmen açıkladı! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Victor Nelsson ve Andrea Belotti sözleri...

14.08.2022 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Giresunspor maçının ardından basın mensuplarına konuştu. Danimarkalı stoper Victor Nelsson'a İspanya'nın Sevilla takımından teklif geldiğini söyleyen Özbek, "Nelsson ile ilgili Sevilla'nın teklifi masada. Ancak istediğimiz rakam değil. İstediğimiz rakam gelmediği sürece Nelsson'u satmayı düşünmüyoruz." dedi. Dursun Özbek, Andrea Belotti sorusunu da yanıtladı.

Son dakika haberleri: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında sahalarında Bitexen Giresunspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Özbek; Sevilla'dan Victor Nelsson'a gelen teklifi açıklarken, Andrea Belotti sorusuna da yanıt verdi.

DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI

"BUNLAR BİZE GÖSTERGE"

"BUNLAR BİZE GÖSTERGE"
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, yaklaşık 45 bin taraftarın önünde mağlup oldukları maçtan dersler çıkaracaklarını dile getirerek "Lig uzun bir maraton. Buradan çıkaracağımız dersler var. Bundan sonraki maçlar için hazırlanacağız. Sezonun geri kalanında oyunumuzu güzelleştirmek için eksik kalan yerlerimiz varsa bunlar bize bir gösterge. Transfer sezonuna devam ediyoruz. Önümüzdeki maça odaklandık." ifadelerini kullandı.

"BİREYSEL HATADAN BİR GOL YEDİK"

"BİREYSEL HATADAN BİR GOL YEDİK"
Taraftarlarından sezon boyunca destek beklediğini anlatan Özbek, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir atmosfer vardı. Taraftarımız bizi destekliyor ve desteklemeye devam edecek. Onlardan ricam bu. Henüz sezonun başındayız. Önümüzde daha uzun bir yol var. Bu yolda özellikle Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde şampiyonluğu yakalamak için elimizden geleni yapacağız. Daha güzel maçlar seyrettirmeyi düşünüyoruz. Bireysel bir hatadan bir gol yedik. Bundan sonraki dönemde daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu taraftarın hak ettiği oyunu oynamamız, onları mutlu etmemiz gerek. Alınan netice elbette kabul edilebilir değil. Buradan çıkaracağımız dersler olduğunu düşünüyorum."

"BAZI KARARLARI ADİL DEĞİLDİ"

"BAZI KARARLARI ADİL DEĞİLDİ"
Galatasaray Kulübü Başkanı, hakem kararları ve topun oyunda kalma süresiyle ilgili, "Hakemlerle ilgili sezon başında bir yorum yapmak yanlış. Bazı kararlarında adil değildi ama sezonun başında böyle bir yorum yapmak uygun değil. Önümüzdeki haftaya odaklanacağız, daha iyi olacağız." dedi.

"ABDÜLKERİM ÖNEMLİ BİR OYUNCUMUZ"

"ABDÜLKERİM ÖNEMLİ BİR OYUNCUMUZ"
Özbek, yenilen golde büyük hatası olan Abdülkerim Bardakcı ile ilgili soru üzerine, "Abdülkerim önemli bir oyuncumuz. Kendisinden beklentimiz çok yüksek. Oyun içinde bu tip hatalar olabilir. Bundan sonra daha dikkatli olmalıyız. Lig devam ediyor. Henüz 2. haftadayız. Bundan sonraki haftalarda daha başarılı olacağız." şeklinde görüş belirtti.

ANDREA BELOTTI?

ANDREA BELOTTI?
Andrea Belotti transferi sorulan Dursun Özbek, "Yapılan yorumlar kulübe zarar verir. Transferle ilgili konuşmak durumunda değilim." şeklinde konuştu.
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