Son dakika: Cristiano Ronaldo kanlar içinde yerde kaldı! Hayranlarını korkutan sakatlık...

Son dakika haberleri: UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 5. karşılaşmasında Çekya, Portekiz'i konuk etti. Çekya'nın Prag kentindeki Fortuna Arena'da oynanan müsabaka oldukça tempolu başladı. Karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sonrası ise yürekler ağza geldi.

KORKUTAN ÇARPIŞMA

Maçın 12. dakikasında Çekya ceza sahası içerisine yapılan ortaya yükselen Cristiano Ronaldo, kaleci Tomas Vaclik ile bir çarpışma yaşadı.

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Dünyaca ünlü yıldız, aldığı darbe sonrasında kanlar içerisinde yerde kaldı ve hakem Jovanovic, hemen sağlık görevlilerini saha içerisine davet etti.

OYUNA DEVAM ETTİ

İlk müdahalesi yapılan Ronaldo'nun burnunda bir sakatlık yaşadığı görüldü. Burnundaki kanın durmasını bekleyen yıldız futbolcu, tedavisinin yapılmasının ardından ayağa kalktı ve oyuna devam etti.

KIRIK ŞÜPHESİ

Cristiano Ronaldo'nun burnunda kırık şüphesinin olmasına rağmen maça devam ettiği bildirildi.