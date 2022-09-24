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  4. Son dakika: Cristiano Ronaldo kanlar içinde yerde kaldı! Hayranlarını korkutan sakatlık...

Son dakika: Cristiano Ronaldo kanlar içinde yerde kaldı! Hayranlarını korkutan sakatlık...

24.09.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 5. maçında Çekya ile Portekiz karşı karşıya geldi. Prag şehrindeki Fortuna Arena'da oynanan müsabakanın 13. dakikasında yaşanan bir olay sonrasında yürekler ağza geldi. Portekiz'in kaptanı Cristiano Ronaldo, kaleci Tomas Vaclik ile çarpıştı. Yıldız futbolcu, aldığı darbe sonrasında kanlar içerisinde yerde kaldı. Sağlık görevlilerinin hemen müdahale ettiği Ronaldo'nun burnunda bir sakatlık meydana geldi. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 5. karşılaşmasında Çekya, Portekiz'i konuk etti. Çekya'nın Prag kentindeki Fortuna Arena'da oynanan müsabaka oldukça tempolu başladı. Karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sonrası ise yürekler ağza geldi.

KORKUTAN ÇARPIŞMA

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Maçın 12. dakikasında Çekya ceza sahası içerisine yapılan ortaya yükselen Cristiano Ronaldo, kaleci Tomas Vaclik ile bir çarpışma yaşadı.

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

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Dünyaca ünlü yıldız, aldığı darbe sonrasında kanlar içerisinde yerde kaldı ve hakem Jovanovic, hemen sağlık görevlilerini saha içerisine davet etti.

OYUNA DEVAM ETTİ

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İlk müdahalesi yapılan Ronaldo'nun burnunda bir sakatlık yaşadığı görüldü. Burnundaki kanın durmasını bekleyen yıldız futbolcu, tedavisinin yapılmasının ardından ayağa kalktı ve oyuna devam etti.

KIRIK ŞÜPHESİ

Cristiano Ronaldo'nun burnunda kırık şüphesinin olmasına rağmen maça devam ettiği bildirildi.

CRISTIANO RONALDO FOTOĞRAFLARI (HD)

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