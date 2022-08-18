Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun dünyası başına yıkıldı! Hangi kapıyı çalsa eli boş dönüyor...

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig'de yeni sezon başladı; Manchester United, ilk iki maçından da mağlubiyetle ayrıldı. İlk olarak Brighton'a 2-1 yenilen Kırmızı Şeytanlar, ikinci hafta Brentford deplasmanından 4-0'lık ağır bir mağlubiyetle döndü. Takımın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edemeyecek olması ve kötü bir grafikle sezona başlaması sonrası yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, ayrılık fitilini ateşlemişti.

KAPILAR TEKER TEKER YÜZÜNE KAPANIYOR

En son Dortmund'a önerilen yıldız oyuncu Alman devinden de ret cevabı alınca dünyası adeta başına yıkıldı. Tüm takımlardan teker teker ret cevabı alan yıldız oyuncunun son çare olarak ülkesine dönmesi bekleniyor.

JORGE JESUS RONALDO'YU AÇIKLAMIŞTI

Cristiano Ronaldo'nun Jesus'u tanıdığı için Fenerbahçe'ye gelebileceğine yönelik haberler olduğu hatırlatılan Jesus, bu soruya gülerek, "Evet Ronaldo ile arkadaşız ama onun kariyeriyle ilgili farklı hırsları, farklı hedefleri var. Avrupa'da 5 büyük lig dışında bir ligde oynayacağını düşünmüyorum ama Fenerbahçe'ye gelmeyeceğini kesinlikle söyleyebilirim ama benim istemediğim için değil kendisinin istememesinden dolayı. Gelmek isterse tabii ki kapımız açık." yanıtını vermişti.