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  4. Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun dünyası başına yıkıldı! Hangi kapıyı çalsa eli boş dönüyor...

Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun dünyası başına yıkıldı! Hangi kapıyı çalsa eli boş dönüyor...

18.08.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonun başında yıllar sonra Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo; kendisi iyi bir performans gösterse de takımının ortaya koyduğu grafik sonrasında ayrılmak istediğini kulüp yönetimine bildirmişti. Kırmızı Şeytanlar'ın Şampiyonlar Ligi'ne kalamaması nedeniyle mutsuz olan ve Devler Ligi arenasında boy göstermek isteyen Portekizli yıldız için Borussia Dortmund'a imza atacağına dair haberler ortaya çıktı.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig'de yeni sezon başladı; Manchester United, ilk iki maçından da mağlubiyetle ayrıldı. İlk olarak Brighton'a 2-1 yenilen Kırmızı Şeytanlar, ikinci hafta Brentford deplasmanından 4-0'lık ağır bir mağlubiyetle döndü. Takımın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edemeyecek olması ve kötü bir grafikle sezona başlaması sonrası yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, ayrılık fitilini ateşlemişti.

KAPILAR TEKER TEKER YÜZÜNE KAPANIYOR

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En son Dortmund'a önerilen yıldız oyuncu Alman devinden de ret cevabı alınca dünyası adeta başına yıkıldı. Tüm takımlardan teker teker ret cevabı alan yıldız oyuncunun son çare olarak ülkesine dönmesi bekleniyor.

JORGE JESUS RONALDO'YU AÇIKLAMIŞTI

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Cristiano Ronaldo'nun Jesus'u tanıdığı için Fenerbahçe'ye gelebileceğine yönelik haberler olduğu hatırlatılan Jesus, bu soruya gülerek, "Evet Ronaldo ile arkadaşız ama onun kariyeriyle ilgili farklı hırsları, farklı hedefleri var. Avrupa'da 5 büyük lig dışında bir ligde oynayacağını düşünmüyorum ama Fenerbahçe'ye gelmeyeceğini kesinlikle söyleyebilirim ama benim istemediğim için değil kendisinin istememesinden dolayı. Gelmek isterse tabii ki kapımız açık." yanıtını vermişti.

CRISTIANO RONALDO FOTOĞRAFLARI (HD)

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo fenerbahçe
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