SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Ve 4 yıl aranın ardından Real Madrid'e geri döndü! Cristiano Ronaldo'nun oğlu, babasının izinde...

Ve 4 yıl aranın ardından Real Madrid'e geri döndü! Cristiano Ronaldo'nun oğlu, babasının izinde...

28.12.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA Dünya Kupası'ndan önce verdiği röportajla futbol gündemine bomba gibi düşen Cristiano Ronaldo, Manchester United'ı ihanetle suçlamıştı. Tüm dünyayı sarsan açıklamalar sonrasında Kırmızı Şeytanlar, Portekizli yıldızın sözleşmesini feshetmişti. Bu gelişmeyle birlikte Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr. da Manchester United futbol akademisinden ayrıldı ve 4 yıl aradan sonra babasının eski takımı olan Real Madrid'in altyapısına geri döndü.

Ve 4 yıl aranın ardından Real Madrid'e geri döndü! Cristiano Ronaldo'nun oğlu, babasının izinde...

Cristiano Ronaldo, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'ndan önce verdiği röportajla futbol gündemini sarsmıştı. Kulübü Manchester United'ın kendisine ihanet ettiğini söyleyen ve teknik direktör Erik ten Hag'a saygı duymadığını dile getirmişti. Bu açıklamalar sonrasında Manchester United da boş durmamış ve Portekizli yıldızın sözleşmesinin feshedildiğini duyurmuştu.

2022-12-06T203612Z_998430625_UP1EIC61L897Q_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-POR-SWI-REPORT

İngiltere Premier Lig devinden ayrıldıktan sonra bonservisini eline alan ve adı Al Nassr ile ciddi şekilde anılan Ronaldo'nun yeni takımının neresi olacağı futbolseverler tarafından merak ediliyordu.

2022-12-06T203556Z_1056575345_UP1EIC61L7T7L_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-POR-SWI-REPORT

Kariyerinin sonlarına yaklaşan 37 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'e geri dönme ihtimalinin de bulunduğu iddia edilirken flaş bir gelişme yaşandı.

cristiano_236253823_139887814959104_4431514334480151780_n

Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr. da tıpkı babası gibi Manchester United futbol akademisinden ayrıldı.

cristiano_211570722_192026069539096_5526452952297336577_n

Ronaldo'nun oğlu, Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmasının ardından 4 yıl sonra Real Madrid'in altyapısına geri döndü.

Oğlunun Real Madrid'in altyapısına kayıt olmasından Ronaldo'nun da Real Madrid ile anlaştığı iddiaları gündeme geldi. TNT Sports, Real Madrid'in kulüpsüz olan Ronaldo'yu yeniden kadrosuna katmak istediğin yazdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kapıyı ve camları kırdılar! Milli yıldızın evi soyuldu...Kapıyı ve camları kırdılar! Milli yıldızın evi soyuldu...
O maçta sahada olacak! Aboubakar Fenerbahçe'yeO maçta sahada olacak! Aboubakar Fenerbahçe'ye
Cristiano Ronaldo transferi için skandal gerçeği açıkladıCristiano Ronaldo transferi için skandal gerçeği açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United cristiano ronaldo jr real madrid FIFA Dünya Kupası kata yaşında portekizli

En Çok Okunan Haberler

Sesleri duydu, lobiye iç çamaşırı ve çift silahla daldı!

Sesleri duydu, lobiye iç çamaşırı ve çift silahla daldı!

İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya zehir zemberek sözler!

İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya zehir zemberek sözler!

Bağıra bağıra... Volkan Demirel'in gol sevinci olay oldu!

Bağıra bağıra... Volkan Demirel'in gol sevinci olay oldu!

Maç sonunda transferi açıkladı!

Maç sonunda transferi açıkladı!

Galatasaray'dan Hasan Ali Kaldırım bombası!

Galatasaray'dan Hasan Ali Kaldırım bombası!

Süper Lig'den o diziye büyük tepki!

Süper Lig'den o diziye büyük tepki!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.