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  4. Galatasaray'dan Cristiano Ronaldo açıklaması geldi! İlk kez bu kadar net konuştu

Galatasaray'dan Cristiano Ronaldo açıklaması geldi! İlk kez bu kadar net konuştu

20.12.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Takımın durumu hakkında konuşan Dursun Özbek, yapılabilecek transferler hakkında cümleler kurdu. Manchester United'dan ayrılarak kulüpsüz kalan Ronaldo hakkında da konuşan Dursun Özbek, bu transfer noktayı koydu.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Dursun Özbek'ten gündeme dair açıklamalar geldi. Icardi ve Cristiano Ronaldo hakkında ilk kez bu kadar net konuşan Özbek, taraftarları heyecanlandıracak cümleler kurdu.

"150 MİLYON TL'LİK BİR DESTEK"

"150 MİLYON TL'LİK BİR DESTEK"

"Florya'yı Kemerburgaz'a taşıyoruz. Kemerburgaz projesinde de Nef İnşaat 150 milyon TL'lik bir destekte bulunacak. Florya, fiziki anlamda Galatasaray'a bugün hizmet verebilecek bir tesis değil. Oradaki sıkışmışlık sorununu Kemerburgaz'da çözeceğiz. Florya'daki arsanın ekonomik değeri de yüksek. Galatasaray'ın gayrimenkullerini satmıyoruz, bankalar birliğine olan borcu ödemek için yatırım yapıp geliştiriyoruz."

ICARDI HAKKINDA KONUŞTU

ICARDI HAKKINDA KONUŞTU

"Mauro Icardi çok sansasyonel bir transfer olur. Ayrıca Milot Rashica da öyle. İkisini de şartlar uygun olursa, Galatasaray'da kalıcı olarak görmek isteriz. Galatasaray - Fenerbahçe bir dünya derbisi. Her maç heyecan dorukta oluyor. Yine öyle olacak. Maç Kadıköy'de ve biz de Kadıköy'de hazır olacağız. Oradan zaferle, 3 puanla ayrılacağız."

CRISTIANO RONALDO AÇIKLAMASI

CRISTIANO RONALDO AÇIKLAMASI

"Galatasaray, bir dünya markası. Türkiye'nin bir numarası. Millet de doğal olarak Cristiano Ronaldo'yu bize yakıştırıyor. Ancak şu an ekonomik olarak alamayız. Birçok oyuncumuza teklif var. Hiçbir oyuncuyu satma niyetimiz yok. Çok iyi kadromuz var ve şampiyonluğa gidiyoruz. Cumhuriyetin 100. yılındaki şampiyonluğu çok değerli görüyoruz. Sacha Boey ve Victor Nelsson'un yanı sıra 3-4 oyuncuya daha teklif var. Çünkü kadro, çok güzel bir kadro."

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