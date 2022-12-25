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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini duyurdu! "Aldığım bilgilere göre..."

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini duyurdu! "Aldığım bilgilere göre..."

25.12.2022 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen "İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Programı"nda gençlerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden ve Manchester United'ın sözleşmesini feshettiği Cristiano Ronaldo hakkında da konuştu. Erdoğan, Ronaldo'nun yeni adresini de "Aldığım bilgilere göre Suudi Arabistan'a gidiyor" sözleriyle duyurdu.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini duyurdu! "Aldığım bilgilere göre..."

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Üniversitesinde düzenlenen "İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Programı"nda gençlerle buluştu. Yerli ve milli savunma sanayi hamlesi, Togg ve öğrenim kredisi ile burslara ilişkin konulara değinen Erdoğan, son yaşanan gelişmeleri değerlendirirken dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile ilgili de konuştu.

RONALDO İÇİN FLAŞ SÖZLER

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a yenilerek elenen ve Manchester United tarafından sözleşmesi feshedilen Cristiano Ronaldo'nun yeni adresiyle alakalı olarak flaş bir açıklama yaptı.

"ALDIĞIM BİLGİLERE GÖRE..."

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Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a gideceğinin bilgisini aldığını dile getiren Erdoğan, "Ronaldo'yu harcadılar. Ronaldo'ya siyasi yaptırım uyguladılar. Ronaldo gibi bir futbolcuyu kalkıp ikinci yarıda oyuna sokmak, son 15 dakika oyuna sokmak, psikolojisini ve enerjisini alıp götürdü. Artık Ronaldo aldığım bilgilere göre Suudi Arabistan'a gidiyor. Filistin davasına sahip çıkan biridir Ronaldo." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İLE DE ADI ANILDI

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Cristiano Ronaldo, Manchester United ile sözleşmesinin feshedilmesinin ardından boşa çıkmıştı. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu.

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