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Son dakika: Cristiano Ronaldo transferi için skandal gerçeği açıkladı! ''Galatasaray şampiyon olursa...''

24.12.2022 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Manchester United'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Cristiano Ronaldo'nun adı sık sık Galatasaray ile anılmaya başlamıştı. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek yaptığı açıklamada yıldız oyuncuyu istediklerini fakat şu an için maddi olarak zor olduğunu ifade etmişti. Alman basınında çıkan son iddia ise Ronaldo'nun Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'a imza atacağı yönünde...

Son dakika: Galatasaray'ın Ronaldo hayali başka bahara kalmak üzere... Yıldız oyuncunun Al Nassr ile anlaşma aşamasında olduğu iddia edilirken Alman basınında yer alan haberde transferin detayları paylaşıldı.

İŞTE DETAYLAR

RONALDO'YU BİZE ÖNERDİLER

RONALDO'YU BİZE ÖNERDİLER

Frankfurt CEO'su Axel Hellmann, "Ronaldo'yu bize bile teklif ettiler. Aldığım bilgiye göre Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden tüm takımlara Ronaldo önerilmiş. Fakat hiçbir takım Ronaldo'nun maaşını karşılayamadığı için kulüp bulamamış. Bu yüzden önümüzdeki haftalarda Al Nassr'a imza atacakmış" dedi.

GALATASARAY HAYALİ SUYA DÜŞTÜ

GALATASARAY HAYALİ SUYA DÜŞTÜ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer almaması nedeniyle Ronaldo transferi suya düşmüş oldu. Frankfurt CEO'su Axel Hellmann açıklamasının devamında, Ronaldo'nun önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma dönme ihtimalinin fazla olduğunu söyledi. Galatasaray'ın bu yıl şampiyon olması halinde Ronaldo'nun kapısını çalacağı ifade edildi.

EN YÜKSEK TEKLİF AL NASSR'DA

EN YÜKSEK TEKLİF AL NASSR'DA

37 yaşındaki yıldız için tekliflerin Katar ve Suudi Arabistan'dan olduğu aktarıldı. Ancak Katar'dan gelen teklifin, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'ın yaptığı tekliften daha düşük olduğu ifade edildi.

200 MİLYON EURO

200 MİLYON EURO

Marca'nın haberinde, Ronaldo'nun Al Nassr'dan yıllık 200 milyon euro alacağı, futbolculuğu sonrası yapacağı futbol elçiliği görevinde bu rakamın daha da yükseleceği yer almıştı.

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