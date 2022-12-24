Son dakika: Cristiano Ronaldo transferi için skandal gerçeği açıkladı! ''Galatasaray şampiyon olursa...''

RONALDO'YU BİZE ÖNERDİLER

Frankfurt CEO'su Axel Hellmann, "Ronaldo'yu bize bile teklif ettiler. Aldığım bilgiye göre Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden tüm takımlara Ronaldo önerilmiş. Fakat hiçbir takım Ronaldo'nun maaşını karşılayamadığı için kulüp bulamamış. Bu yüzden önümüzdeki haftalarda Al Nassr'a imza atacakmış" dedi.