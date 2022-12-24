Son dakika: Cristiano Ronaldo transferi için skandal gerçeği açıkladı! ''Galatasaray şampiyon olursa...''

Son dakika: Galatasaray'ın Ronaldo hayali başka bahara kalmak üzere... Yıldız oyuncunun Al Nassr ile anlaşma aşamasında olduğu iddia edilirken Alman basınında yer alan haberde transferin detayları paylaşıldı.
Frankfurt CEO'su Axel Hellmann, "Ronaldo'yu bize bile teklif ettiler. Aldığım bilgiye göre Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden tüm takımlara Ronaldo önerilmiş. Fakat hiçbir takım Ronaldo'nun maaşını karşılayamadığı için kulüp bulamamış. Bu yüzden önümüzdeki haftalarda Al Nassr'a imza atacakmış" dedi.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer almaması nedeniyle Ronaldo transferi suya düşmüş oldu. Frankfurt CEO'su Axel Hellmann açıklamasının devamında, Ronaldo'nun önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma dönme ihtimalinin fazla olduğunu söyledi. Galatasaray'ın bu yıl şampiyon olması halinde Ronaldo'nun kapısını çalacağı ifade edildi.
37 yaşındaki yıldız için tekliflerin Katar ve Suudi Arabistan'dan olduğu aktarıldı. Ancak Katar'dan gelen teklifin, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'ın yaptığı tekliften daha düşük olduğu ifade edildi.
Marca'nın haberinde, Ronaldo'nun Al Nassr'dan yıllık 200 milyon euro alacağı, futbolculuğu sonrası yapacağı futbol elçiliği görevinde bu rakamın daha da yükseleceği yer almıştı.