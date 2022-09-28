Son dakika: Daha imzası kurumadı! Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Dries Mertens yeni adresini açıkladı!

Son dakika haberleri: Yaz transfer dönemini oldukça hızlı geçiren Galatasaray'da en dikkat çeken takviyelerden biri Dries Mertens olmuştu. İtalya Ligi Serie A devi Napoli ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı - kırmızılılara katılan Dries Mertens ile 1+1 yıllık kontrat imzalanmıştı.

MERTENS GERİ DÖNECEĞİNİ AÇIKLADI

GELECEĞİYLE İLGİLİ KONUŞTU Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 16 puan toplayarak ikinci sırada yer alan Galatasaray'da Dries Mertens, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

YENİ ADRESİNİ AÇIKLADI Sarı - kırmızılıların yeni transferi, İtalyan basınına verdiği röportajda bir sonraki adresini resmen duyurdu. İşte Mertens'in sözleri...

"NAPOLI'Yİ ÇOK ÖZLÜYORUM" "Napoli'yi çok özlüyorum. Palazzo Don'Anna'ya aşık olduk. Bugün hala bizim evimiz. Onu ilk gördüğümüzde bir arkadaşım Napoli'nin en güzel evi olduğunu söyleyerek beni oraya götürmüştü ama yine de evimizin restore edilmesi gerekiyordu."

"GÖRDÜM VE AŞIK OLDUM" "Evi görünce içeri girer girmez denizi gördüm ve aşık oldum. Tek sorun evin tadilatıydı. Arkadaşım bana bir ay daha bekleyeceğini söyledi. Güvendik. ve iyi gitti."