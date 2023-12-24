SON DAKİKA: Derbi sürprizler var! Fenerbahçe-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

EN AZ VE EN ÇOK SEYİRCİLİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçlarda en az seyirci, 17 Kasım 1922'deki karşılaşmaya geldi. İttihat Sahası'nda sağanak altında, hakem Fethi Tahsin Başaran'ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kaldığı maçı, tamamı biletsiz 14 kişi izledi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21 Eylül 2003'te yapılan lig maçını ise 70 bin 125 seyirci takip etti. Bu sayı, iki takım arasındaki bir maçı izleyen seyirci sayısında rekor olarak tarihe geçti.