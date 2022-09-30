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Son dakika: Dünya devleri sıraya girdi! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu için 20 milyon euro'luk gelişme...

30.09.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 13 puan toplayan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise iki maçta 4 puan alan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun performansı dikkat çekiyor. A Milli Takım'da da boy gösteren ve farklı mevkilerde forma giyebilen genç futbolcu, Avrupa kulüplerini peşine taktı. Fenerbahçe Yönetimi, Fulham, Nottingham Forest, Brighton, Club Brugge ve Ajax'ın izlediği oyuncunun bonservisini belirledi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yakalanan pozitif hava, oyunculara da yansımış durumda. Birçok futbolcunun performansını zirveye çıkardığı sarı - lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Sağ ve sol bek pozisyonlarında değerlendirilen Kadıoğlu için Avrupa kulüpleri adeta sıraya girmiş durumda.

FERDİ KADIOĞLU AVRUPA'YI PEŞİNE TAKTI

PEREIRA VE İSMAİL KARTAL ETKİSİ

PEREIRA VE İSMAİL KARTAL ETKİSİ
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon takımın başında yer alan teknik direktör Vitor Pereira'nın kanat bek olarak pozisyonunu değiştirdiği ve İsmail Kartal'ın göreve gelmesi sonrasında sağ ile sol bek mevkilerinde dönüşümlü olarak oynayan Ferdi Kadıoğlu için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

AVRUPA'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

AVRUPA'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Kadıoğlu'nun iki sezondur Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasında yer alması, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

MURIQI, ELMAS VE KIM'DEN SONRA O...

MURIQI, ELMAS VE KIM'DEN SONRA O...
Daha önce Eljif Elmas, Vedat Muriqi ve Kim Min-Jae gibi oyuncuları yüksek bedellerle satan sarı - lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu'nun da bu listeye gireceği iddia edildi.

İŞTE O KULÜPLER

İŞTE O KULÜPLER
A Milli Takım'da da boy gösteren 22 yaşındaki futbolcu için İngiltere'den Fulham, Nottingham Forest ve Brighton, Belçika'dan Club Brugge ile Hollanda'dan Ajax harekete geçmiş durumda.

TRANSFERİN GÖZDESİ

TRANSFERİN GÖZDESİ
İngiltere basınının haberine göre; Ferdi Kadıoğlu'nun birçok mevkide oynayabilmesi nedeniyle transferin gözdesi konumunda bulunuyor.
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