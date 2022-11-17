Son dakika: Dünya Kupası başlamadan turnuvaya gölge düştü! 'Katar, Ekvador'a şike için 7,4 milyon dolar teklif etti!'

Son dakika haberleri: Tüm futbolseverler nefesini tuttu ve Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası için geri sayıma geçti. Dünyanın en büyük organizasyonunun başlamasına çok kısa bir süre kala turnuvaya gölge düşürecek bir iddia ortaya atıldı. Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Katar ile Fenerbahçeli Enner Valencia'nın da formasını giydiği Ekvador karşı karşıya gelecek.