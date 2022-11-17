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Son dakika: Dünya Kupası başlamadan turnuvaya gölge düştü! 'Katar, Ekvador'a şike için 7,4 milyon dolar teklif etti!'

17.11.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Liglere ara verildi ve herkes Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nı beklemeye başladı. Dünyanın en büyük futbol organizasyonunun gerçekleşmesine günler kala turnuvaya gölge düşürecek bir olayın yaşandığı iddia edildi. Ev sahibi Katar, açılış maçında Ekvador ile karşı karşıya gelecek. Katarlı yetkililerin, karşılaşmayı kaybetmeleri için 8 Ekvadorlu futbolcuya milyonlarca euro teklif ettiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Tüm futbolseverler nefesini tuttu ve Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası için geri sayıma geçti. Dünyanın en büyük organizasyonunun başlamasına çok kısa bir süre kala turnuvaya gölge düşürecek bir iddia ortaya atıldı. Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Katar ile Fenerbahçeli Enner Valencia'nın da formasını giydiği Ekvador karşı karşıya gelecek.

DÜNYA KUPASI'NA GÖLGE DÜŞTÜ

FUTBOL DÜNYASINA DAMGA VURACAK

FUTBOL DÜNYASINA DAMGA VURACAK

Bu karşılaşma öncesinde gazeteci ve yazar Amjad Taha, futbol dünyasına damga vuracak bir iddia ortaya attı.

7,4 MİLYON DOLAR RÜŞVET

7,4 MİLYON DOLAR RÜŞVET

Taha'nın haberine göre; Katarlı yetkililer, açılış maçını kaybetmeleri için 8 Ekvadorlu futbolcuya 7,4 milyon dolar rüşvet teklif etti.

"1-0 KAYBEDİN"

"1-0 KAYBEDİN"

Katar'ın teklifinin içerisinde Ekvador'dan ikinci yarıda yiyecekleri 1 golle 1-0 kaybetmelerini istediği aktarıldı.

İDDİALAR DOĞRULANDI MI?

İDDİALAR DOĞRULANDI MI?

Katar'dan 5 kişi ve Ekvador'dan bazı isimlerin bu haberi doğruladığı ileri sürüldü.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Ev sahibi ve Ekvador cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, FIFA'nın konuya nasıl yaklaşacağı merak ediliyor.

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Ekvador Katar Şike son dakika dünya kupası

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