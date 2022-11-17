Son dakika: Dünya Kupası başlamadan turnuvaya gölge düştü! 'Katar, Ekvador'a şike için 7,4 milyon dolar teklif etti!'

Son dakika haberleri: Tüm futbolseverler nefesini tuttu ve Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası için geri sayıma geçti. Dünyanın en büyük organizasyonunun başlamasına çok kısa bir süre kala turnuvaya gölge düşürecek bir iddia ortaya atıldı. Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Katar ile Fenerbahçeli Enner Valencia'nın da formasını giydiği Ekvador karşı karşıya gelecek.
Bu karşılaşma öncesinde gazeteci ve yazar Amjad Taha, futbol dünyasına damga vuracak bir iddia ortaya attı.
Taha'nın haberine göre; Katarlı yetkililer, açılış maçını kaybetmeleri için 8 Ekvadorlu futbolcuya 7,4 milyon dolar rüşvet teklif etti.
Katar'ın teklifinin içerisinde Ekvador'dan ikinci yarıda yiyecekleri 1 golle 1-0 kaybetmelerini istediği aktarıldı.
Katar'dan 5 kişi ve Ekvador'dan bazı isimlerin bu haberi doğruladığı ileri sürüldü.
Ev sahibi ve Ekvador cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, FIFA'nın konuya nasıl yaklaşacağı merak ediliyor.