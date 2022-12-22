Son dakika: Dünya Kupası finalinde sahaya atlayan Nusret'in başı belaya girdi! O turnuvadan men edildi, soruşturma açıldı...

Son dakika haberleri: Tuz serpme hareketiyle ünlenen et lokantaları sahibi Nusret Gökçe'nin, Arjantin'in Fransa'yı penaltı atışları sonucu yendiği final maçı sonrası sahaya girerek futbolcular ve Dünya Kupası ile poz vermesi, FIFA'nın da dikkatini çekti.
İngiliz yayın kurumu BBC'ye konuşan bir FIFA yetkilisi, "Bazı kişilerin kupa töreninin ardından yetkisi olmadan sahaya nasıl girdiğini tespit etmek için inceleme başlatıldı. İnceleme sonucu uygun işlem neyse yapılacaktır." ifadelerini kullandı.
FIFA kuralları gereği kupayı, yalnızca turnuvanın galipleri, FIFA yetkilileri ve devlet başkanlarından oluşan bir grup seçkin kişi tutabiliyor.
Lüks et restoranları zincirine sahip olan Gökçe, 2017'de et hazırlama ve tuzlama tekniğiyle ilgili görüntülerinin yayılmasının ardından dünya çapında ün kazandı.
Messi, Cristiano Ronaldo ve David Beckham’ın da aralarında olduğu birçok mevcut ve eski futbolcu, Gökçe’nin restoranlarında yemek yedi.
Kasım ayında, Dünya Kupası sırasında Gökçe, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kucaklarken çekilmiş bir videosunu yayınladı. Infantino’nun Nusret’in restoranında yemek yediği görüntüler de basına yansımıştı.