Son dakika: 'Dünya Kupası'nı kaçırabilir!' Büyük şölene kabus gibi çöken, Fransa'yı şoke eden sakatlık: Karim Benzema!

Son dakika haberleri: Nefesler tutuldu ve Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası için geri sayım başladı. Dev turnuvada sahne alacak olan yıldızların performansları futbolseverler tarafından merakla beklenirken; korkulu rüya sakatlık, futbolcuların üzerine bir kabus gibi çöktü.