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Son dakika: 'Dünya Kupası'nı kaçırabilir!' Büyük şölene kabus gibi çöken, Fransa'yı şoke eden sakatlık: Karim Benzema!

20.11.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Dünya Kupası'nın başlamasına saatler kala takımlar son hazırlıklarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Katar'da düzenlenecek olan turnuva öncesinde dev arenada sahne alacak olan yıldızların performansları merak ediliyor. Bu isimler arasında yer alan Karim Benzema'dan Fransa Milli Takımı'na kötü haber geldi. Antrenmanda sakatlanan yıldız golcünün Dünya Kupası'nı kaçırabileceği ifade edildi.

Son dakika haberleri: Nefesler tutuldu ve Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası için geri sayım başladı. Dev turnuvada sahne alacak olan yıldızların performansları futbolseverler tarafından merakla beklenirken; korkulu rüya sakatlık, futbolcuların üzerine bir kabus gibi çöktü.

KARIM BENZEMA ŞOKU

ANTRENMANDA SAKATLANDI

ANTRENMANDA SAKATLANDI

Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Karim Benzema, Dünya Kupası'ndaki ilk maçına 72 saatten az süre kala gerçekleştirilen antrenmanda sakatlandı.

YARIDA BIRAKTI

YARIDA BIRAKTI

Avustralya ile 22 Kasım'da oynanacak olan maç öncesi sakatlanan Karim Benzema, antrenmanı yarıda bıraktı ve soyunma odasının yolunu tuttu.

DÜNYA KUPASI'NI KAÇIRABİLİR

DÜNYA KUPASI'NI KAÇIRABİLİR

L'Equipe'in haberine göre; Benzema'nın sakatlığı ciddi ve oyuncu, Dünya Kupası'nı kaçırabilir.

SON KONTROLLERİ YAPILACAK

SON KONTROLLERİ YAPILACAK

Karim Benzema'nın durumunun yapılacak ayrıntılı kontrollerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

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