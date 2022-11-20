Son dakika: 'Dünya Kupası'nı kaçırabilir!' Büyük şölene kabus gibi çöken, Fransa'yı şoke eden sakatlık: Karim Benzema!

Son dakika haberleri: Nefesler tutuldu ve Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası için geri sayım başladı. Dev turnuvada sahne alacak olan yıldızların performansları futbolseverler tarafından merakla beklenirken; korkulu rüya sakatlık, futbolcuların üzerine bir kabus gibi çöktü.
Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Karim Benzema, Dünya Kupası'ndaki ilk maçına 72 saatten az süre kala gerçekleştirilen antrenmanda sakatlandı.
Avustralya ile 22 Kasım'da oynanacak olan maç öncesi sakatlanan Karim Benzema, antrenmanı yarıda bıraktı ve soyunma odasının yolunu tuttu.
L'Equipe'in haberine göre; Benzema'nın sakatlığı ciddi ve oyuncu, Dünya Kupası'nı kaçırabilir.
Karim Benzema'nın durumunun yapılacak ayrıntılı kontrollerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.