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Son dakika: Dünyaca ünlü yıldız, Süper Lig'e 'bedavaya' geliyor! İnanamayacaksınız...

24.05.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2021-22 sezonu, Trabzonspor'un şampiyonluğuyla sonuçlandı ve takımlar yeni sezon çalışmalarına başladı. Yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle girecek olan dört büyüklerin yanı sıra flaş transferlerle adından söz ettiren Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük, gözünü sözleşmesi sona ermiş olan yıldızlara dikti. Bu yıldızlardan birini kadrosuna katan takımın taraftarları, rüyasını gerçekleştirebilir. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunun sona ermesiyle birlikte takımlar harekete geçti. Yeni sezonda taraftarlarını mutlu etmek isteyen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, sözleşmesi sona eren dünya yıldızlarını kadrolarına katmanın planlarını yapıyor.

Sezon boyunca yaptıkları transferlerle dikkatleri üzerine çeken Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük ise sürpriz hamlelere imza atabilir. Peki sözleşmesi sona eren yıldız isimler kimler? Hangileri Türkiye'ye gelebilir?

İŞTE CEVABI

SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTECEK OLAN YILDIZLAR

LUKA MODRIC

LUKA MODRIC
Yaş: 36 Kulübü: Real Madrid Mevki: Orta saha

ISCO

ISCO
Yaş: 30 Kulübü: Real Madrid Mevki: Orta saha

XEKA

XEKA
Yaş: 27 Kulübü: Lille Mevki: Orta saha

OUSMANE DEMBELE

OUSMANE DEMBELE
Yaş: 25 Kulübü: Barcelona Mevki: Sağ kanat

ADNAN JANUZAJ

ADNAN JANUZAJ
Yaş: 27 Kulübü: Real Sociedad Mevki: Sağ kanat
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