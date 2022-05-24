Son dakika: Dünyaca ünlü yıldız, Süper Lig'e 'bedavaya' geliyor! İnanamayacaksınız...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunun sona ermesiyle birlikte takımlar harekete geçti. Yeni sezonda taraftarlarını mutlu etmek isteyen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, sözleşmesi sona eren dünya yıldızlarını kadrolarına katmanın planlarını yapıyor.

Sezon boyunca yaptıkları transferlerle dikkatleri üzerine çeken Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük ise sürpriz hamlelere imza atabilir. Peki sözleşmesi sona eren yıldız isimler kimler? Hangileri Türkiye'ye gelebilir?

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