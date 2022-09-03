Son dakika: Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da forvet transferi noktalanmak üzere. Seferovic'ten istenilen katkıyı alamayan sarı-kırmızılılarda yeni bir golcü arayışı başlamıştı. PSG'nin takımdan göndermeyi kafaya koyduğu Icardi için girişimlere başlayan sarı-kırmızılılar bu transferde mutlu sona ulaşıyor. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, Icardi sorusuna ilk kez yanıt verdi

"ICARDI SORUSUNA ŞU AN VERECEĞİM CEVAP..."

Dursun Özbek: "Galatasaray Başkanı olarak kulübün menfaatlerini korumam gerekiyor. Icardi sorusuna şu an vereceğim cevabın Galatasaray'ın menfaatine olmadığı kesin. Beklenmesi gerektiğini, transfer çalışmalarına devam ettiğimizi söyleyebilirim. Yeni isimleri kadromuza katmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

WANDA NARA HERKESİ HEYECANLANDIRDI

Arjantinli oyuncunun eşi ve menajeri Wanda Nara, Instagram'daki Galatasaray yorumunu beğendi. Wanda Nara, Instagram'da bir taraftarın yaptığı "Come to Galatasaray " yorumunu beğendi.

PSG İLE ANLAŞMA SAĞLANDI İDDİASI

İddiaya göre Fransız ekibi; Arjantinli futbolcunun 8 milyon avroluk maaşının 5 milyonluk kısmını ödemeyi kabul etti. Galatasaray, PSG'nin yıldızı Icardi'nin maaşının 3 milyon Euro'luk kısmını karşılayıp 1 yıllığına kiralayacak. Arjantinli futbolcunun transferinde satın alma opsiyonunun olmama ihtimali de yüksek.