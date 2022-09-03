SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması!

Son dakika: Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması!

03.09.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray transferde sezonun bombasını patlatmak üzere. PSG'nin satış listesine koyduğu Icardi'yi renklerine bağlamak için yoğun çaba harcayan sarı-kırmızılılar mutlu sona ulaşmaya çok yakın. PSG ile her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray'da anlaşmanın duyurulması an meselesi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Icardi için kendisine sorulan soruya açık kapı bırakarak cevap verdi. Bu olay sonrası Galatasaray taraftarı oldukça heyecanlandı.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri... Galatasaray'da forvet transferi noktalanmak üzere. Seferovic'ten istenilen katkıyı alamayan sarı-kırmızılılarda yeni bir golcü arayışı başlamıştı. PSG'nin takımdan göndermeyi kafaya koyduğu Icardi için girişimlere başlayan sarı-kırmızılılar bu transferde mutlu sona ulaşıyor. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, Icardi sorusuna ilk kez yanıt verdi

"ICARDI SORUSUNA ŞU AN VERECEĞİM CEVAP..."

62aadfae86b24521a0d2f288

Dursun Özbek: "Galatasaray Başkanı olarak kulübün menfaatlerini korumam gerekiyor. Icardi sorusuna şu an vereceğim cevabın Galatasaray'ın menfaatine olmadığı kesin. Beklenmesi gerektiğini, transfer çalışmalarına devam ettiğimizi söyleyebilirim. Yeni isimleri kadromuza katmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

WANDA NARA HERKESİ HEYECANLANDIRDI

PSGnin-Arjantinli-yildizi

Arjantinli oyuncunun eşi ve menajeri Wanda Nara, Instagram'daki Galatasaray yorumunu beğendi. Wanda Nara, Instagram'da bir taraftarın yaptığı "Come to Galatasaray " yorumunu beğendi.

PSG İLE ANLAŞMA SAĞLANDI İDDİASI

6304a9cbae298b9ee4d00c86

İddiaya göre Fransız ekibi; Arjantinli futbolcunun 8 milyon avroluk maaşının 5 milyonluk kısmını ödemeyi kabul etti. Galatasaray, PSG'nin yıldızı Icardi'nin maaşının 3 milyon Euro'luk kısmını karşılayıp 1 yıllığına kiralayacak. Arjantinli futbolcunun transferinde satın alma opsiyonunun olmama ihtimali de yüksek.

WANDA NARA VE ICARDI FOTOĞRAFLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek Mauro Icardi son dakika haberler galatasaray son dakika haberleri dakika haberleri galatasaray transfer ak n dakika haberleri kulübün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti!

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti!

Doğu'daki 4 ilde çarpıcı seçim anketi sonucu!

Doğu'daki 4 ilde çarpıcı seçim anketi sonucu!

Arda Kardeşler yine gündem oldu! Fenerbahçe ve Valencia...

Arda Kardeşler yine gündem oldu! Fenerbahçe ve Valencia...

Real Madrid'den ayrılan Marcelo imzayı attı! Yeni adresi çok tanıdık...

Real Madrid'den ayrılan Marcelo imzayı attı! Yeni adresi çok tanıdık...

Fenerbahçe'den 'çilek' transferi! Taraftar şimdiden moda girdi...

Fenerbahçe'den 'çilek' transferi! Taraftar şimdiden moda girdi...

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şoku! Gözler Okan Buruk'ta...

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şoku! Gözler Okan Buruk'ta...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Herkesi dinleyin ama inanmayın!

Herkesi dinleyin ama inanmayın!

Canlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldı

Canlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

7 yaşındaki çocuk okul servisinde unutuldu

7 yaşındaki çocuk okul servisinde unutuldu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.