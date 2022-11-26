Son dakika: Duyanlar inanamadı! Dünya Kupası'nda Arjantin'i mağlup eden Suudi Arabistan Milli Takımı oyuncularına veliaht prens Muhammed bin Selman'dan Rolls-Royce marka araba hediyesi!

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sürerken, büyük sürprizler de yaşanmaya devam ediyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen bazı takımların ilk maçlarından mağlubiyetle ayrılmaları kamuoyunda şaşkınlıkla karşılanırken, kazanan ekiplerde de ilginç gelişmeler meydana geliyor.
Dünya Kupası C Grubu ilk hafta maçında Arjantin ile karşı karşıya gelen Suudi Arabistan, 1-0 geriye düşmesine rağmen müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
Karşılaşma sonrasında büyük sevinç yaşayan Suudi Arabistan Milli Takımı'na bir ödül de veliaht prens Muhammed bin Selman'dan geldi.
Selman, Lionel Messi'nin kaptanlığını yapan Arjantin'i 90 dakika sonunda mağlup eden milli takıma Rolls-Royce marka araba hediye etti.
Piyasa değeri 400 bin dolar civarında olan bu hediye sonrasında oyuncular arasında büyük bir sevinç yaşandığı ifade edildi.
Ayrıca Arjantin galibiyeti sonrasında Suudi Arabistan'da resmi tatil ilan edilmişti.