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Son dakika: Duyanlar inanamadı! Dünya Kupası'nda Arjantin'i mağlup eden Suudi Arabistan Milli Takımı oyuncularına veliaht prens Muhammed bin Selman'dan Rolls-Royce marka araba hediyesi!

26.11.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Dört yıldır beklenen FIFA Dünya Kupası, başlamasıyla birlikte heyecanını katlayarak devam ediyor. Büyük sürprizlerin yaşandığı turnuvada ilk maçların tamamlanmasının ardından flaş bir olay yaşandı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen ve kaptanlığını Lionel Messi'nin yaptığı Arjantin Milli Takımı'nı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup eden Suudi Arabistan Milli Takımı'nda Rolls-Royce marka araba hediye edildi.

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sürerken, büyük sürprizler de yaşanmaya devam ediyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen bazı takımların ilk maçlarından mağlubiyetle ayrılmaları kamuoyunda şaşkınlıkla karşılanırken, kazanan ekiplerde de ilginç gelişmeler meydana geliyor.

SUUDİ ARABİSTAN MİLLİ TAKIMI'NA HEDİYE

1-0 GERİYE DÜŞMELERİNE RAĞMEN...

1-0 GERİYE DÜŞMELERİNE RAĞMEN...

Dünya Kupası C Grubu ilk hafta maçında Arjantin ile karşı karşıya gelen Suudi Arabistan, 1-0 geriye düşmesine rağmen müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

BİR MÜJDE DE PRENS SELMAN'DAN

BİR MÜJDE DE PRENS SELMAN'DAN

Karşılaşma sonrasında büyük sevinç yaşayan Suudi Arabistan Milli Takımı'na bir ödül de veliaht prens Muhammed bin Selman'dan geldi.

ROLLS-ROYCE MARKA ARABA

ROLLS-ROYCE MARKA ARABA

Selman, Lionel Messi'nin kaptanlığını yapan Arjantin'i 90 dakika sonunda mağlup eden milli takıma Rolls-Royce marka araba hediye etti.

TANESİ 400 BİN DOLAR

TANESİ 400 BİN DOLAR

Piyasa değeri 400 bin dolar civarında olan bu hediye sonrasında oyuncular arasında büyük bir sevinç yaşandığı ifade edildi.

RESMİ TATİL İLAN EDİLMİŞTİ

RESMİ TATİL İLAN EDİLMİŞTİ

Ayrıca Arjantin galibiyeti sonrasında Suudi Arabistan'da resmi tatil ilan edilmişti.

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