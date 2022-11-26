Son dakika: Duyanlar inanamadı! Dünya Kupası'nda Arjantin'i mağlup eden Suudi Arabistan Milli Takımı oyuncularına veliaht prens Muhammed bin Selman'dan Rolls-Royce marka araba hediyesi!

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sürerken, büyük sürprizler de yaşanmaya devam ediyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen bazı takımların ilk maçlarından mağlubiyetle ayrılmaları kamuoyunda şaşkınlıkla karşılanırken, kazanan ekiplerde de ilginç gelişmeler meydana geliyor.