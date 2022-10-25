Son dakika: Efsane spiker Halit Kıvanç hayatını kaybetti! Acı haberi oğlu Ümit Kıvanç verdi...

Son dakika haberleri: Gazeteci ve maç spikeri olan Halit Kıvanç hayatını kaybetti. Bir süredir hastalıklara boğuşan efsane isim, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi oğlu Ümit Kıvanç duyurdu.

OĞLU ÜMİT KIVANÇ DUYURDU

Oğlu Ümit Kıvanç: “Halit Kıvanç'ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağ olsun. Cenaze 27’si perşembe, öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiden kalkacak, aynı mezarlığa defnedilecek.”

HALİT KIVANÇ KİMDİR?

Halit Kıvanç ,1925 yılında İstanbul'da doğdu, radyo ve televizyon sunucusu, gazeteci, maç spikeri. Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularındandır. Yazar ve müzisyen Ümit Kıvanç‘ın babasıdır.

PELE İLE RÖPORTAJ YAPAN İLK GAZETECİ

Pele ile röportaj yapan ilk gazeteci olarak tanınan Halit Kıvanç, orta öğretimini Pertevniyal Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 3 ay kadar Siirt-Kozluk ilçesinde hakimlik yaptıktan sonra Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazar ve yönetici olarak üst düzey görevler aldı.

1953'te Alp Zirek ve Halit Talayer ile birlikte Türkiye'nin ilk günlük spor gazetesi Türkiye Spor'u çıkardı. Bir yıla yakın İngiliz yayın kuruluşu BBC'de çalıştı. Türkiye'de radyo ve televizyon yayıncılığının gelişmesinde önemli katkıları olan Kıvanç, Türk televizyonculuğunda birçok "ilk"in adamı oldu. Olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda sunucu olarak görev aldı. FIFA Dünya Kupası'nı televizyondan sunan ilk Türk spikerdir. 10 FIFA Dünya Kupası finalini radyo ve televizyonda nakletti.