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Halit Kıvanç anısını canlı yayında anlattıktan dakikalar sonra usta spiker hayatını kaybetti!

25.10.2022 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin efsane sunucuları arasında gösterilen Halit Kıvanç, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süredir sağlık problemleriyle mücadele eden Kıvanç akşam saatlerinde yaşam savaşını kaybetti. Bu olayın hemen öncesinde yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta Halit Kıvanç ile ilgili bir anının anlatılması sosyal medyada gündem oldu. Kıvanç'ın gençliğinde yaşadığı Pele anısını hatırlayan İsmail Şenol'un bu olayı anlatmasından dakikalar sonra Halit Kıvanç hayatını kaybetti.

Halit Kıvanç anısını canlı yayında anlattıktan dakikalar sonra usta spiker hayatını kaybetti!

Türkiye'nin en önemli sunucuları arasında gösterilen Halit Kıvanç hayatını kaybetti. Kıvanç'ın ölüm haberini oğlu Ümit Kıvanç Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Ümit Kıvanç, "Halit Kıvanç'ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağolsun. Cenaze 27'si perşembe, öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiden kalkacak, aynı mezarlığa defnedilecek." ifadelerini kullandı.

FUTBOLSEVERLERİ DUYGULANDIRAN AN!

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beIN SPORTS'ta canlı yayında konuşan Güntekin Onay ve İsmail Şenol'un Halit Kıvanç anısı izleyenleri duygulandırdı. Kıvanç'ın ölüm haberinden yalnızca dakikalar önce canlı yayında Kıvanç'ın bir anısını paylaşan ikili, eskileri yad etmiş ve izleyenlere güzel bir hikaye sunmuştu. Bu anlatılan hikayeden dakikalar sonra Halit Kıvanç'ın hayatını kaybetmesi futbolseverleri derinden yaraladı.

Efsane spiker Halit Kıvanç hayatını kaybetti! Efsane spiker Halit Kıvanç hayatını kaybetti!

HALİT KIVANÇ'I ANDIKTAN DAKİKALAR SONRA...

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O anıdan bahseden İsmail Şenol, "Halit Kıvanç dünya kupasına gidiyor, o sıralar Pele 17 yaşında... Röportaj için herkes birilerini kapmış, orada ufak bir çocuk olduğunu gören Halit Kıvanç, Pele ile röportaj yapıyor. O sıralar kimse o çocuğu tanımıyor fakat o çocuk büyüyor ve Pele oluyor. Buradan Halit abiye de uzun ömürler dileyelim, selam yollayalım" ifadelerini kullanıyor. İsmail Şenol'un bu anısından dakikalar sonra Halit Kıvanç hayatını kaybediyor...

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Efsane spiker Halit Kıvanç hayatını kaybetti!Efsane spiker Halit Kıvanç hayatını kaybetti!
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