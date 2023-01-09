SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Erman Toroğlu maç sonunda açıkladı! 'Fenerbahçe kariyeri bitti!'

Son dakika: Erman Toroğlu maç sonunda açıkladı! 'Fenerbahçe kariyeri bitti!'

09.01.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Galatasaray, Kadıköy'de oynanan maçta sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'da maç sonu büyük bir sevinç yaşanırken, Fenerbahçeli taraftarlar kaleci Altay Bayındır'ı protesto etti. Spor yorumcusu Erman Toroğlu da milli kalecinin sarı - lacivertli takımdaki kariyerinin son bulduğunu dile getirdi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıktı. Sarı - kırmızılılar, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Fenerbahçe ile puan farkını 4'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Dev derbi sosyal medyada geniş yer bulurken, Fenerbahçeli taraftarlardan takımlarının performansına eleştiri geldi.

Sarı - lacivertli futbolseverler; müsabakanın oynandığı esnada kaleci Altay Bayındır'ı protesto ederken, spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan flaş yorumlar geldi.

Toroğlu, A Spor canlı yayınında yaptığı değerlendirmede Altay Bayındır'ın Fenerbahçe kariyerinin bittiğini iddia etti. İşte o sözler...

ERMAN TOROĞLU'NUN YORUMLARI

"DERSİNE ÇOK İYİ ÇALIŞMIŞ"

"DERSİNE ÇOK İYİ ÇALIŞMIŞ"

"Okan Buruk dersine çok iyi çalışmış, öyle bir takım sahaya sürdü ki herkes şaşırdı. Orta sahayı çok güçlü tutup, ileride çok hızlı adamlarını kullandı. Orta sahayı zaman zaman 5'li yaptı, bazen 3'lü yaptı. Fenerbahçe'nin savunması zaten 3'lü ve ağır. Bunu iyi kullandı Okan Hoca."

"ARTIK FENERBAHÇE'DE OYNAYAMAZ"

"ARTIK FENERBAHÇE'DE OYNAYAMAZ"

"Seyirci de iyiydi ama bir şeyi beğenmedim ben seyircide. Kaleciye top gelince yuhlarsanız başka kaleci alacaksınız o zaman. Altay Fenerbahçe'de bundan sonra bitmiştir. Antrenör alkışlayın falan dedi ama bu pozisyonda bir kaleci Fenerbahçe'de oynayamaz artık. Kesin olmaz."

"DURACAĞINI ZANNETMİYORUM"

"DURACAĞINI ZANNETMİYORUM"

"Fenerbahçe bir kaleci bulacak, yedeği oynatacak neyse. Altay artık Fenerbahçe'de de durmaz. Kaptan falan bilmem ben. Her topta ıslıklanan kaleci bu dakikadan sonra onun da duracağını zannetmiyorum. Türkiye de olur Avrupa'da da olur."

"KÖPRÜLERİ ATTI VE BİTTİ"

"KÖPRÜLERİ ATTI VE BİTTİ"

"Alex yuhalanmıştı ama Alex, Alex'ti. Altay, Altay değil daha. Alex'i ben Fransa'da mini Dünya Kupası'nda izlemiştim. Orada büyülenmiştim Alex'ten. Alex yuhalansa bile oynadığı futbolla o kramponları yuhalayanların ağzına sokar, sonra da gidip heykelini dikersin. Altay daha yavru, yeni çıkıyor. Kaldıramaz onu. Artık köprüleri attı ve bitti."

"GALATASARAY HAK ETTİ"

"GALATASARAY HAK ETTİ"

"3-0 Fenerbahçe için kendi evinde ağır sonuç. Lig bitmeden sondan bir önceki maç Galatasaray'ın stadında olacak şimdi. Sağından solundan arkasından önünden bakıyorum maça, Galatasaray yüzde 100 hak etti."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Erman Toroğlu Altay Bayındır Derbi son dakika haberler fenerbahçe galatasaray son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to iyet

En Çok Okunan Haberler

2023'ün ilk Kabine Toplantısı! Gözler Erdoğan'da olacak

2023'ün ilk Kabine Toplantısı! Gözler Erdoğan'da olacak

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Jorge Jesus maç sonunda isyan etti! ''Ben böyle bir şey görmedim''

Jorge Jesus maç sonunda isyan etti! ''Ben böyle bir şey görmedim''

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

Canlı yayında Jorge Jesus'a esti gürledi!

Canlı yayında Jorge Jesus'a esti gürledi!

Fenerbahçe'nin taktiğiyle öyle bir dalga geçti ki...

Fenerbahçe'nin taktiğiyle öyle bir dalga geçti ki...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.