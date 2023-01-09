Son dakika: Erman Toroğlu maç sonunda açıkladı! 'Fenerbahçe kariyeri bitti!'

"DERSİNE ÇOK İYİ ÇALIŞMIŞ"

"Okan Buruk dersine çok iyi çalışmış, öyle bir takım sahaya sürdü ki herkes şaşırdı. Orta sahayı çok güçlü tutup, ileride çok hızlı adamlarını kullandı. Orta sahayı zaman zaman 5'li yaptı, bazen 3'lü yaptı. Fenerbahçe'nin savunması zaten 3'lü ve ağır. Bunu iyi kullandı Okan Hoca."