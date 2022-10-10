Son dakika: Eyvah elden kaçıyor! Resmen açıkladılar... Galatasaray'ın yıldızı için Liverpool ve Real Madrid atağa kalktı

Galatasaray'ın Fransız ekibi Rennes'ten 1.15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Kamerun asıllı Fransız oyuncu Sacha Boey bu sezonki performansıyla adeta parmak ısırtıyor.

YENİ SÖZLEŞME KARARI!

Sarı-Kırmızılılar ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcu için yönetim geçtiğimiz günlerde harekete geçmiş ve oyuncusuyla yeni bir anlaşma yaptığı öne sürülmüştü. Yapılan yeni anlaşmaya göre Boey, bu sezon da dahil olmak üzere artık senelik 1 milyon Euro kazanağı iddia edilirken oyuncunun serbest kalma maddesinin ise 13 milyon Euro olduğu kaydedilmişti.

İTALYANLAR DUYURDU

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Galatasaray'da bu sezon sergilediği başarılı performansla takımın vazgeçilmez isimlerinin başında gelen Sacha Boey için İtalya'dan çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

LIVERPOOL VE REAL MADRID PEŞİNDE

İtalya'nın önde gelen yayın organlarından Calciomercato'nun haberine göre; Liverpool ve Real Madrid Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey'i yakın mercek altına alırken, iki kulübün de Sacha Boey'i önümüzdeki sezon kadrosuna katmak istediği yazıldı.

Sacha Boey bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 8 maçta 1 asist yaparken, özellikle son haftalarda oynadığı maçlarda hem savunma, hem hücum istatistiklerinde takımın ön plana çıkan oyuncuları arasında.