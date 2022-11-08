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Son dakika: 'Eyvah şimdi ne yapacağız?' Fenerbahçe - Sivasspor maçı sonrası flaş kehanet! Şampiyonluk...

08.11.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan karşılaşma, sarı - lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Galibiyeti getiren golü 55. dakikada penaltıdan Enner Valencia kaydetti. Fenerbahçe'nin 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 3 puanla ayrılması sonrasında spor yazarlarından çarpıcı değerlendirmeler geldi. Ahmet Çakar'ın sarı - lacivertliler ile ilgili şampiyonluk iddiası ise dikkat çekti.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Hafta içinde oynadıkları maçlarla Avrupa organizasyonlarındaki gruplarını lider bitiren ikitakımın mücadelesinde kazanan taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe oldu. Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golü 55. dakikada penaltıdan Enner Valencia kaydetti. Fenerbahçe'nin 10 kişi kalmasına rağmen oynadığı futbol ve gösterdiği mücadele taraftarlarından beğeni topladı.

Spor yazarları ise köşelerinde Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı karşılaşmayı değerlendirdi. İşte yorumlar...

SPOR YAZARLARININ DEĞERLENDİRMELERİ

"EYVAH ŞİMDİ NE YAPACAĞIZ?"

"EYVAH ŞİMDİ NE YAPACAĞIZ?"

AHMET ÇAKAR/SABAH: "Fenerbahçe sezonun en kötü maçlarından birini oynadı. Gol pozisyonu bulamayıp özellikle ilk yarıda Sivas'a çok pozisyon verdiler. Bunun temel unsuru; Emre ve İrfan Can'ın etkili olmayışları, Batshuayi'nin de tutuk kalmasıydı. İlk yarıda Yatabare iyi aşırtsa Sivas öne geçecek ve belki kaybetmeyecekti. İkinci devre Batshuayi'nin sorumsuzluğu kırmızı kartı getirdi. Tüm F.Bahçeliler 'eyvah şimdi ne yapacağız' derken imdada haklı bir penaltı yetişti. Alioski soldan girdi, çizgi üzerinde aşil tendonuna darbeyi aldı ve Valencia F.Bahçe'yi öne geçirdi. Şampiyonluk için böyle maçları kazanmak çok önemli. Kötü oynuyorsunuz, üstelik rakip iyi kapanıp çok iyi çıkıyor… Tüm bu olumsuzluklara bir de kırmızı kart eklenip 10 kişi kalıyorsunuz. Böyle bir tabloda galibiyet, şampiyonluk yolunda döşenmiş çok önemli bir 3 puandır."

"TAM TERSİ OLDU"

"TAM TERSİ OLDU"

ERMAN TOROĞLU/SABAH: "Rıza hoca F.Bahçe'yi iyi tahlil yapmış. Sarı-lacivertlilerin istemediği şekilde oynattı takımını ve ikinci yarıda üç sarı kartlı futbolcusunu oyundan aldı 'eyyam olur' diye. Düşünün teknik adamlar, hakemlerin vereceği kararları önceden tahmin edip korkuyorlar ve oyun planlarını değiştiriyorlar. Aslında iki sarı kartlı oyuncu da Fenerbahçe'deydi. Birisi Emre Mor, diğeri Batshuayi. Ben, "Batshuayi iyi bir profesyonel, kart görmez, Emre Mor görür" diye düşünmüştüm ama tersi oldu. Sahanın en fazla çalışan adamı İrfan Can Kahveci, sonra da Valencia. Valencia, Batshuayi ile beraber oynadığında çok fazla varlık gösteremedi. Ama Batshuayi atıldıktan sonra ne var ne yok mücadele etti. Bu tip maçlar öyledir. Hakemin verdiği penaltı penaltıydı, kart da gerekmezdi. Aslında Sivas'ın kadrosu Fenerbahçe'ye göre daha dar ama dün iyi mücadele ettiler, iyi futbol oynadılar; tebrikler. 10 kişi kalan Fenerbahçe çok iyi mücadele ederek 3 puanı kazandı. Hakem zaman zaman iyi işler yaptı. En kötüsü; pozisyonların içine girip topla çarpıştı ve futbolculara engel oldu. Karşı kenardaki yardımcının son kaldırdığı iki bayrak skandaldı."

"FELSEFESİ YİNE İŞLEDİ"

"FELSEFESİ YİNE İŞLEDİ"

İLKER YAĞCIOĞLU/TAKVİM: "Açıkçası Batshuayi'nin atılması takımı kendine getirdi. Oyuncular bir kat daha mücadele etmeye başladılar ve golü buldular. Gecenin en olumlu tarafı Fenerbahçe 10 kişi kalmış olmasına rağmen asla oyunundan taviz vermedi. 10 kişiyiz maçı ne olursa olsun düşüncesine kesinlikle kapılmadı. Yine atak yaptı, pine pozisyon aradı, Sivas'a da doğru dürüst pozisyon vermedi. Yani Jesus'un felsefesi yine işledi ve kazanan yine Jesus oldu. Bazen çok iyi oynayarak kazanamazsın. İnanarak ve mücadele ederek kazanırsın. Fenerbahçe dün gece bunu başardı."

"ŞAMPİYONLUK ALAMETLERİ"

"ŞAMPİYONLUK ALAMETLERİ"

EMRE BOL/FOTOMAÇ: "Maçın sonlarına doğru Sivasspor teknik heyetinin, Fenerbahçe'nin zaman geçirmesiyle ilgili itirazları oldu. Bu itirazlarını maç henüz 0-0 iken yerden kalkmayan Ali Şaşal'a yapsınlar bir zahmet. İstatistikler belli, kimin daha çok zamandan çaldığı belli! Bakarız hesap ederiz. Neredeyse 50 dakika eksik oynayıp, Sivasspor gibi bir rakip karşısında kazanabilmek çok önemliydi. Bunlar hep şampiyonluk alametleri… Hadi bakalım!"

"GALATASARAY NASIL ÇALIŞIYORSA..."

"GALATASARAY NASIL ÇALIŞIYORSA..."

SERDAR ALİ ÇELİKLER/HABERTURK: "Skor 1-0 olduktan sonra Rıza Çalımbay tüm sarı kartlıları aldı dışarı. Lakin enerjisi üst seviyeye çıkan ve 30 metre mesafesini yeniden oluşturan Fenerbahçe bu kez iyi savunma ile skoru korumaya geçti. Sonrası Sivas'ın sıfır pozisyonlu bir baskısı. Uzatmalarda, son 15-16 dakikada da koruma oyunu oynandı. Bu dönem Serdar Aziz tam bir kumandandı. Bu tip maçları yerli oyuncular sorumluluk alarak kazandırır. Konya'da 10 kişi kalan takımda sorumluluk alamayan İrfan başta olmak üzere yerliler bu kez muazzam oynadılar. Fenerbahçe Sivas'a 1 gol atıp 3 puanı aldı. Çok önemli bir galibiyettir. Ama Göçek'e 2. golü de atmaları gerek. Kesin olarak bu hakemi bir daha maçlarına istememek gibi girişimler yapmaları şart. G.Saray nasıl çalışıyorsa (Sinan Engin'in bir kulüp başkanına dayandırdığı iddiası) hakemlere; F.Bahçe yönetimi de buna engel olsun. Jorge Jesus da dahil herkes yoruldu. Giresun maçında taraftar yine devrede olmalı. Serdar Dursun ve Arda Güler gibi isimler de ekstra görev alabilir."

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