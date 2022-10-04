Son dakika: Fatih Terim, dünya devinin hocası oluyor! Yeni adresini duyurdular...

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezona Galatasaray ile başlayan ancak devre arasında başkan Burak Elmas ile anlaşamamasının ardından görevinden ayrılan teknik direktör Fatih Terim, sarı - kırmızılı takım sonrasında herhangi bir kulübün başına geçmemişti. Galatasaray kariyerinde 20 kupası bulunan deneyimli çalıştırıcı için İspanya'dan flaş bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar...

FATİH TERİM İÇİN OLAY İDDİA

SEVILLA KÜME DÜŞME HATTINDA İspanya La Liga'da geride kalan 7 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak sadece 5 puan toplayabilen Sevilla; düşme hattının bir basamak üstünde, 17. sırada yer alıyor.

İSPANYOL BASINI DUYURDU Temmuz 2019'dan bu yana takımın başında yer alan teknik direktör Julen Lopetegui'nin geleceği sorgulanırken, İspanyol basını Sevilla'da yaşanan sıcak gelişmeyi duyurdu.

HEDEF; FATİH TERİM Kulüp yönetiminin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmek için görüşmelere başladığı İspanyol çalıştırıcı ile yolları ayırması halinde teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirmek istediği iddia edildi.

SICAK BAKABİLİR Galatasaray sonrasında herhangi bir takım çalıştırmayan ve yakın geçmişte Netflix'te bir belgeseli yayınlanan tecrübeli çalıştırıcının İspanyol devinin bu hamlesine sıcak bakabileceği öne sürüldü.