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Son dakika: Fatih Terim, dünya devinin hocası oluyor! Yeni adresini duyurdular...

04.10.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan teknik direktör Fatih Terim'in geleceği, futbolseverler tarafından merak ediliyordu. Yakın geçmişte Netflix'te belgeseli yayınlanan deneyimli çalıştırıcı için büyük bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, Fatih Terim'in Julen Lopetegui ile yollarını ayıracak olan İspanya La Liga devi Sevilla'nın başına geçeceğini yazdı. Bu iddia sonrasında sosyal medya karıştı.

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezona Galatasaray ile başlayan ancak devre arasında başkan Burak Elmas ile anlaşamamasının ardından görevinden ayrılan teknik direktör Fatih Terim, sarı - kırmızılı takım sonrasında herhangi bir kulübün başına geçmemişti. Galatasaray kariyerinde 20 kupası bulunan deneyimli çalıştırıcı için İspanya'dan flaş bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar...

FATİH TERİM İÇİN OLAY İDDİA

SEVILLA KÜME DÜŞME HATTINDA

SEVILLA KÜME DÜŞME HATTINDA
İspanya La Liga'da geride kalan 7 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak sadece 5 puan toplayabilen Sevilla; düşme hattının bir basamak üstünde, 17. sırada yer alıyor.

İSPANYOL BASINI DUYURDU

İSPANYOL BASINI DUYURDU
Temmuz 2019'dan bu yana takımın başında yer alan teknik direktör Julen Lopetegui'nin geleceği sorgulanırken, İspanyol basını Sevilla'da yaşanan sıcak gelişmeyi duyurdu.

HEDEF; FATİH TERİM

HEDEF; FATİH TERİM
Kulüp yönetiminin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmek için görüşmelere başladığı İspanyol çalıştırıcı ile yolları ayırması halinde teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirmek istediği iddia edildi.

SICAK BAKABİLİR

SICAK BAKABİLİR
Galatasaray sonrasında herhangi bir takım çalıştırmayan ve yakın geçmişte Netflix'te bir belgeseli yayınlanan tecrübeli çalıştırıcının İspanyol devinin bu hamlesine sıcak bakabileceği öne sürüldü.

ÜÇÜNCÜ KEZ AVRUPA

ÜÇÜNCÜ KEZ AVRUPA
Daha önce İtalya'da Fiorentina ve AC Milan gibi büyük kulüpleri çalıştıran Fatih Terim, Sevilla ile anlaşması halinde 3. kez Avrupa'da bir takım çalıştırmış olacak.
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