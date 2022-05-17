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Son dakika: Fenerbahçe'de 5 ismin bileti kesildi! Yeni sezonda yoklar...

17.05.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bu sezon hedeflediği şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe'de yeni sezon için kollar sıvandı. Sarı - lacivertli taraftarlar yeni transferleri merakla beklerken, takımdan ayrılacak olan oyuncuların da kimler olacağına dair soru işaretlerini gidermeye çalışıyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlanırken, takımdan ayrılacak futbolcular da belirlenmeye başladı. Mbwana Samatta, Mauricio Lemos ve Max Meyer’in gittikleri takımlarda ortaya koyduğu performans hayal kırıklığı oldu. Yeni kadro için harekete geçen yönetim bir yandan da bu isimlerin maliyetinden kurtulmak için çabalayacak.

FENERBAHÇE'DE 5 İSMİN BİLETİ KESİLDİ

MBWANA SAMATTA

MBWANA SAMATTA
2020 yazında 6 milyon Euro'ya Aston Villa'dan transfer edilen Ally Samatta, sarı-lacivertli takımda performansıyla hayal kırıklığı yaşatmış ve geçtiğimiz sezon başı Belçika'nın Antwerp kulübüne kiralanmıştı. 29 yaşındaki Tanzanyalı golcü, burada da aradığını bulamadı. 27 lig maçında görev alırken, sadece 10 kez sahaya 11'de çıktı. 5 gol, 4 asist yaptı. Sarı-lacivertli kulüple 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi var ama takımda kalma ihtimali yok.

MAURICIO LEMOS

MAURICIO LEMOS
Aynı dönemde 1.5 milyon Euro bonservisle transfer edilen Uruguaylı stoper Mauricio Lemos, Samatta gibi geçen yıl Belçika'nın yolunu tuttu. Beerschot takımına 1 yıllığına kiralanan 26 yaşındaki stoper, 15 lig maçında görev alırken bunların 4'ünde sonradan oyuna girdi. Lemos performansıyla bekleneni veremedi. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te bitecek ama o da kadroda düşünülmüyor.

MAX MEYER

MAX MEYER
Max Meyer, bu sezon başında bedelsiz olarak kadroya katıldı. Ancak devre arasında teknik kadro raporuyla Danimarka'nın Midtjylland takımına kiralandı. 26 yaşındaki Alman orta sahanın sözleşmesinde Danimarka kulübü adına opsiyon var ancak sadece 6 maçta (2 lig, 4 şampiyonluk play-off'u) forma şansı bulduğu için bu madde devre dışı kalacak. Meyer'in de Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sora eriyor.

BİR KEZ DAHA GÖNDERİLECEKLER

BİR KEZ DAHA GÖNDERİLECEKLER
Bu oyuncular hem maaş maliyeti hem de yabancı kontenjanı doluluğu nedeniyle bu sezon bir kez daha gönderilmek zorunda. Yönetim hem maaş bütçesinde yer açmak hem de yeni gelecek teknik adama daha iyi bir kadro bırakmak için şimdiden oyuncuların menajerlerine kulüp bulmaları yönünde talimat verdi.

MERGIM BERISHA

MERGIM BERISHA
Yeni sezon için ilk neşteri forvet hattına vuracak Fenerbahçe ’de Berisha ile Valencia’nın bileti kesildi. Sarı lacivertliler, sadece Serdar Dursun’u kadroda tutma kararı alırken, Berisha Almanya, Avusturya, Fransa üçgeninde kulüp arayışlarını hızlandırdı.
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