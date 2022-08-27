Son dakika: Fenerbahçe'de taraftar çok istedi, Jorge Jesus bir telefonla halletti! Maxi Gomez, Kadıköy'e geliyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor'u 4-2 mağlup eden ve UEFA Avrupa Ligi'nde Austria Wien'i eleyerek grup aşamasına kalan Fenerbahçe'de tüm gözler transfere çevrilmişti. Önceliğini santrfor takviyesi olarak belirleyen sarı - lacivertlilerde gündeme Maxi Gomez ve Alexander Sörloth isimleri gelmişti. Sörloth'un Mönchengladbach ile anlaşmaya varmasının ardından Gomez için girişimler hızlandırılmıştı.

Fenerbahçe'de taraftarların merakla beklediği santrfor transferinde düğüm çözülüyor.

Sarı - lacivertlilerin tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus, bir yandan takımına sistemini aşılamaya devam ederken bir yandan da transferde aktif rol oynuyor.

ROTA; MAXI GOMEZ'E KIRILMIŞTI

Leipzig'den Alexander Sörloth ile görüşen Fenerbahçe, oyuncunun Bundesliga'da kalmak istemesi ve Mönchengladbach ile el sıkışmasının ardından bir diğer aday Maxi Gomez'e rotasını kırmıştı.

JORGE JESUS'TAN TELEFON

Fenerbahçe; Valencia ile pazarlıklarını sürdürürken devreye teknik direktör Jorge Jesus girdi.

Maxi Gomez'e telefon açan ve bir görüşme gerçekleştiren Jesus, sistemini anlatarak kendisine ihtiyaçları olduğunu ifade etti. Deneyimli çalıştırıcıyla görüşen Gomez'in ise kulübü Valencia'ya transferi için baskı yaptığı ifade edildi.

KISA SÜRE İÇİNDE İSTANBUL'DA

Valencia'nın 8 milyon euro istediği, Fenerbahçe'nin ise 7 milyon euro'luk bonservis bedeliyle transferi bitirmeye çalıştığı belirtildi.

İspanyol kulübüyle anlaşmaya varacak olan Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki golcüyü kısa süre içerisinde İstanbul'a getireceği öğrenildi.