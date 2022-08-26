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Son dakika: Fenerbahçe'de yeni transfer geldiği gibi gidiyor! Jorge Jesus'un planlarında yok...

26.08.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına katılan ve Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de taraftarlar; Jorge Jesus yönetimindeki takımlarının oynadıkları futboldan oldukça memnun olurken, transfer penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala takımdan ayrılacak olan isimleri de merak etmeye başlamıştı. Sarı - lacivertlilerin sezon başında Watford'dan bonservisini aldığı yeni transfer Tiago Çukur'a talip çıktı.

Tiago Çukur

Tiago Çukur

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalan Fenerbahçe camiasında moraller yerinde. Transfer hareketliliğinin de sürdüğü sarı - lacivertlilerde sezon başında takıma katılan genç futbolcu Tiago Çukur için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin Watford'dan bonservisini aldığı santrfor oyuncusu Tiago Çukur'a teklif geldi.

TIAGO ÇUKUR İÇİN SÜRPRİZ

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Fransız basınının haberine göre; Belçika 2. Lig takımlarından Beerschot, Tiago Çukur'u kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti.

TEMASA GEÇTİLER

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Belçika ekibinin, sarı - lacivertlilerde bulunan geniş kadro sebebiyle oynama şansı zorlaşan genç golcüyü bir yıllığına kiralamak için Fenerbahçe ile temaslara başladığı ifade edildi.

FENERBAHÇE SICAK BAKIYOR

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Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin de oyuncuyu gelişimi için başka bir takıma kiralamayı düşündüğü iddia edilmişti.

Tiago Çukur, henüz Fenerbahçe A Takımı'yla resmi bir müsabakada forma giyme şansını yakalayamadı.

FENERBAHÇE - AUSTRIA WIEN

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