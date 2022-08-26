Son dakika: Fenerbahçe'de yeni transfer geldiği gibi gidiyor! Jorge Jesus'un planlarında yok...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalan Fenerbahçe camiasında moraller yerinde. Transfer hareketliliğinin de sürdüğü sarı - lacivertlilerde sezon başında takıma katılan genç futbolcu Tiago Çukur için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin Watford'dan bonservisini aldığı santrfor oyuncusu Tiago Çukur'a teklif geldi.

TIAGO ÇUKUR İÇİN SÜRPRİZ

Fransız basınının haberine göre; Belçika 2. Lig takımlarından Beerschot, Tiago Çukur'u kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti.

TEMASA GEÇTİLER

Belçika ekibinin, sarı - lacivertlilerde bulunan geniş kadro sebebiyle oynama şansı zorlaşan genç golcüyü bir yıllığına kiralamak için Fenerbahçe ile temaslara başladığı ifade edildi.

FENERBAHÇE SICAK BAKIYOR

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin de oyuncuyu gelişimi için başka bir takıma kiralamayı düşündüğü iddia edilmişti.

Tiago Çukur, henüz Fenerbahçe A Takımı'yla resmi bir müsabakada forma giyme şansını yakalayamadı.