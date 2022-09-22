Son dakika: Fenerbahçe ipleri sıkı tutuyor! Milli yıldız Kaan Ayhan, devre arasında 'Çubuklu'yu giyebilir...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte yakalanan olumlu hava ve oynanan futbol sonrası taraftarlar birlik olmuştu. Süper Lig'de 20 golle fileleri en çok havalandıran takım konumunda bulunan sarı - lacivertlilerde yönetim, şampiyonluk için ipleri sıkı tutuyor.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Jorge Jesus saha içerisinde takımı başarıyla götürmeye odaklanırken, yönetim de devre arasında yapılacak takviyeler için harekete geçti.

İLK HAMLE SAVUNMAYA

Kim Min-Jae'nin İtalya Ligi Serie A devi Napoli'ye transfer olmasının ardından savunmada büyük kan kaybı yaşayan Fenerbahçe'de ilk takviye stoper hattına yapılacak.

JORGE JESUS İSTEDİ

Takımını genellikle 3'lü savunma sistemiyle oynatan Jorge Jesus'un o bölgedeki rotasyonu artırmak için takviye istediği öğrenildi.

KAAN AYHAN ÖN PLANDA

Sarı - lacivertli yönetimin birçok ismi listesine aldığı belirtilirken, milli futbolcu Kaan Ayhan ön planda yer aldı. Yerli statüsünde forma giyen Ayhan için sezon başında da girişimlerde bulunan Fenerbahçe'nin bir kez daha Sassuolo'nun kapısını çalacağı aktarıldı.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Daha önce Beşiktaş ve Galatasaray'la da adı anılan Kaan Ayhan için Fenerbahçe'nin tüm şartları zorlayacağı ifade edilirken, aynı zamanda Leicester City'de forma şansı bulmakta zorlanan Çağlar Söyüncü için de sorgulama yapılacağı kaydedildi.

Sassuolo ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Kaan Ayhan, bu sezon 6 resmi maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.