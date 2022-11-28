SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min-Jae, Galatasaray'a transfer yapıyor! Aslan'a bedavaya geliyor: Juan Jesus!

Son dakika: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min-Jae, Galatasaray'a transfer yapıyor! Aslan'a bedavaya geliyor: Juan Jesus!

28.11.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de topladığı 27 puanla ikinci sırada yer alan Galatasaray, tıpkı yaz transfer döneminde olduğu gibi devre arasında da oldukça hızlı bir sezon geçirecek. Dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan sarı - kırmızılıların Napoli'de Kim Min-Jae'nin gelişiyle birlikte gözden düşen Juan Jesus'u transfer etmek istediği iddia edildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Lucas Torreira, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Juan Mata gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katan sarı - kırmızılılar, ocak ayında da büyük bir hamle için kollarını sıvadı.

GALATASARAY'IN GÖZDESİ: JUAN JESUS

18 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

18 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Kim Min-Jae, yaz transfer döneminde 18 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olmuştu.

KIM SONRASI GÖZDEN DÜŞTÜ

KIM SONRASI GÖZDEN DÜŞTÜ

Güney Koreli yıldızın İtalyan ekibinde gösterdiği performans sonrası, stoper Juan Jesus, teknik direktör Luciano Spalletti'nin gözden düşmüştü.

SEZON SONU BEDAVAYA

SEZON SONU BEDAVAYA

Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacıyı görüşme masasına oturtup, ikna ederek sezon sonunda bedavaya transfer etmek istediği öne sürüldü.

OCAK AYI İHTİMALİ

OCAK AYI İHTİMALİ

Ancak Napoli'nin uygun bir bonservis bedeli istemesi halinde Juan Jesus'un ocak ayında kadroya katılma ihtimalinin bulunduğu aktarıldı.

7 MAÇA ÇIKTI

7 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon 7 maçta forma giyen Jesus, 1 gol kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika haberler fenerbahçe galatasaray juan jesus kim min-jae napoli son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to

En Çok Okunan Haberler

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Özel sektör çalışanlarına 1000 TL'lik doğal gaz yardımı!

Özel sektör çalışanlarına 1000 TL'lik doğal gaz yardımı!

''Adama bıçağı sapladı!'' Gerginlik stadyum dışına sıçradı...

''Adama bıçağı sapladı!'' Gerginlik stadyum dışına sıçradı...

Kaleciyle çarpıştı, kafa kemikleri kırıldı!

Kaleciyle çarpıştı, kafa kemikleri kırıldı!

İşaret fişeğini saat 16.34'te, misafir tribünü tuvaletinden stada sokmuşlar!

İşaret fişeğini saat 16.34'te, misafir tribünü tuvaletinden stada sokmuşlar!

Maç değil, savaş alanı! Zenit - Spartak Moskova maçında büyük kavga çıktı!

Maç değil, savaş alanı! Zenit - Spartak Moskova maçında büyük kavga çıktı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Flaş fırsat: Under Armour tişörtte 200 TL indirim!

Flaş fırsat: Under Armour tişörtte 200 TL indirim!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.