Son dakika: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min-Jae, Galatasaray'a transfer yapıyor! Aslan'a bedavaya geliyor: Juan Jesus!

Son dakika haberleri: Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Lucas Torreira, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Juan Mata gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katan sarı - kırmızılılar, ocak ayında da büyük bir hamle için kollarını sıvadı.