Son dakika: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min-Jae, Galatasaray'a transfer yapıyor! Aslan'a bedavaya geliyor: Juan Jesus!

Son dakika haberleri: Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Lucas Torreira, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Juan Mata gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katan sarı - kırmızılılar, ocak ayında da büyük bir hamle için kollarını sıvadı.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Kim Min-Jae, yaz transfer döneminde 18 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olmuştu.
Güney Koreli yıldızın İtalyan ekibinde gösterdiği performans sonrası, stoper Juan Jesus, teknik direktör Luciano Spalletti'nin gözden düşmüştü.
Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacıyı görüşme masasına oturtup, ikna ederek sezon sonunda bedavaya transfer etmek istediği öne sürüldü.
Ancak Napoli'nin uygun bir bonservis bedeli istemesi halinde Juan Jesus'un ocak ayında kadroya katılma ihtimalinin bulunduğu aktarıldı.
Bu sezon 7 maçta forma giyen Jesus, 1 gol kaydetti.