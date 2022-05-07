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Son dakika: Fenerbahçe'nin taraftara açık antrenmanında olay! 2010/11 sezonu kupası...

07.05.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi öncesinde Ülker Stadyumu'nda taraftarına açık bir antrenman düzenledi. Stadyumda bulunan pankart dikkat çekerken, futbolcular ve teknik heyetten kupa kaldırma pozu geldi.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'a konuk olacak.

Dev derbi öncesindeki son antrenmanı taraftarına açan sarı - lacivertlilerde taraftarlar meşalelerle büyük bir atmosfer oluştururken, tribünde yer alan dev pankart dikkat çekti.

"HERKES HADDİNİ BİLECEK"

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Pankartta, "2010 - 2011 sezonu şampiyonu Fenerbahçe'dir! Herkes haddini bilecek!" ifadeleri yer aldı.

ŞAMPİYONLUK KUPASINI KALDIRDILAR

Ayrıca Fenerbahçeli futbolcular ile teknik heyet, derbi öncesi taraftara açık antrenmanda 5 yıldızlı tişörtler giydi ve 2010/11 şampiyonluk kupasını kaldırdı.

İŞTE O ANLAR...

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TRABZONSPOR'UN PANKARTI

Trabzonspor Kulübü, Antalyaspor ile oynanan Süper Lig maçında bir pankart açmış ve Fenerbahçe'nin bu pankart için suç duyurusunda bulunduğu açıklanmıştı.

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FENERBAHÇE'DEN TARAFTARA AÇIK İDMAN

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