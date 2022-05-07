Son dakika: Fenerbahçe'nin taraftara açık antrenmanında olay! 2010/11 sezonu kupası...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'a konuk olacak.

Dev derbi öncesindeki son antrenmanı taraftarına açan sarı - lacivertlilerde taraftarlar meşalelerle büyük bir atmosfer oluştururken, tribünde yer alan dev pankart dikkat çekti.

"HERKES HADDİNİ BİLECEK"

Pankartta, "2010 - 2011 sezonu şampiyonu Fenerbahçe'dir! Herkes haddini bilecek!" ifadeleri yer aldı.

ŞAMPİYONLUK KUPASINI KALDIRDILAR

Ayrıca Fenerbahçeli futbolcular ile teknik heyet, derbi öncesi taraftara açık antrenmanda 5 yıldızlı tişörtler giydi ve 2010/11 şampiyonluk kupasını kaldırdı.

İŞTE O ANLAR...

TRABZONSPOR'UN PANKARTI

Trabzonspor Kulübü, Antalyaspor ile oynanan Süper Lig maçında bir pankart açmış ve Fenerbahçe'nin bu pankart için suç duyurusunda bulunduğu açıklanmıştı.