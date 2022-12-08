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Son dakika: Fenerbahçe'nin transferini Beşiktaş açıkladı! 'Samet Akaydın anlaşmak üzere!'

08.12.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Dünya Kupası'ndan sonra devam edecek olan sezonda çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş'ın sportif direktörü Ceyhun Kazancı, flaş açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Kazancı, Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın ile ilgilenmediklerini belirtirken, oyuncunun Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğunu ifade etti. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 8. sırada yer alan ve Valerien Ismael ile yolları ayırdıktan sonra göreve Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı, Fanatik'e özel açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Kazancı; Hakim Ziyech, Caner Erkin ve Sofiane Feghouli isimleriyle ilgili iddialara açıklık getirdi.

Samet Akaydın ile ilgilenmediklerini dile getiren Ceyhun Kazancı, oyuncunun Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğunu söyledi. İşte o sözler...

CEYHUN KAZANCI'DAN TRANSFER SÖZLERİ

"İMKANSIZ"

"İMKANSIZ"

"Ziyech’i almamız imkansız gibi. Maliyeti çok yüksek."

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞMAK ÜZERE"

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞMAK ÜZERE"

"Samet için direkt temasımız olmadı. Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğunu duydum sadece."

CANER ERKİN

CANER ERKİN

"Caner ve menajeriyle bir temasımız olmadı. Söylentiler nereden çıkıyor bilmiyorum."

"FEGHOULI ARADI"

"FEGHOULI ARADI"

"Feghouli bizzat kendisi arayıp gelmek istediğini iletti. Kaliteli bir futbolcu ama bizim o bölgemiz dolu."

"SAVUNMA TRANSFERİ..."

"SAVUNMA TRANSFERİ..."

"Şenol hocamız hücum hattını yeterli görüyor. Şu ana kadar bir talepte bulunmadı. Savunma için bazı düşüncelerimiz var. Artur Masuaku, iyi bir oyuncu ancak sakatlığının etkisi sebebiyle o bölgeye güçlü, fizikli bir alternatif olabilir."

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