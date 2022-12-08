Son dakika: Fenerbahçe'nin transferini Beşiktaş açıkladı! 'Samet Akaydın anlaşmak üzere!'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 8. sırada yer alan ve Valerien Ismael ile yolları ayırdıktan sonra göreve Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı, Fanatik'e özel açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Kazancı; Hakim Ziyech, Caner Erkin ve Sofiane Feghouli isimleriyle ilgili iddialara açıklık getirdi.

Samet Akaydın ile ilgilenmediklerini dile getiren Ceyhun Kazancı, oyuncunun Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğunu söyledi. İşte o sözler...