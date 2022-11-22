Son dakika: 'Fenerbahçe'nin yeni stoperi ortaya çıktı!' Kadıköy'e Almanya'dan panzer: Timo Hübers!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in lideri Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, kendisine sorulan transfer sorusuna önceliğinin savunma hattı olduğunu söyleyerek cevap vermişti. Sarı - lacivertlilerin deneyimli çalıştırıcısının bu talebi sonrasında harekete geçen Fenerbahçe Yönetimi'nin önüne sürpriz bir isim geldi. Kanarya'nın izleme heyeti, Almanya Bundesliga'yı mercek altına almıştı.