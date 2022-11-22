Son dakika: 'Fenerbahçe'nin yeni stoperi ortaya çıktı!' Kadıköy'e Almanya'dan panzer: Timo Hübers!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in lideri Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, kendisine sorulan transfer sorusuna önceliğinin savunma hattı olduğunu söyleyerek cevap vermişti. Sarı - lacivertlilerin deneyimli çalıştırıcısının bu talebi sonrasında harekete geçen Fenerbahçe Yönetimi'nin önüne sürpriz bir isim geldi. Kanarya'nın izleme heyeti, Almanya Bundesliga'yı mercek altına almıştı.
Sabah'ın haberine göre; Köln'de forma giyen stoper oyuncusu Timo Hübers, Fenerbahçeli gözlemcilerin onayından geçti.
Sarı - lacivertlilerin 26 yaşındaki stoperi devre arasına kadar takip edeceği belirtildi.
Fenerbahçe'nin 1.90 boyundaki oyuncu için piyasa araştırmasına başladığı aktarıldı. Sağ bek mevkiisinde de forma giyebilen oyuncunun kariyerinde ön libero oynadığı karşılaşmalar da bulunuyor.
Piyasa değeri 7,5 milyon euro olan Hübers, geçtiğimiz sezon 1,5 milyon euro'luk bir değer taşıyordu.
Performansıyla değerini katlayan başarılı futbolcunun teknik direktör Jorge Jesus'un sistemine uygun ve aranan tarzda bir oyuncu olduğu kaydedildi.