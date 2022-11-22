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  4. Son dakika: 'Fenerbahçe'nin yeni stoperi ortaya çıktı!' Kadıköy'e Almanya'dan panzer: Timo Hübers!

Son dakika: 'Fenerbahçe'nin yeni stoperi ortaya çıktı!' Kadıköy'e Almanya'dan panzer: Timo Hübers!

22.11.2022 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de lider olarak giren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grubunu 1. sırada bitirerek direkt olarak son 16 turuna yükselmişti. Ocak ayı transfer çalışmalarına başlayan sarı - lacivertliler, Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda önceliğini stoper takviyesine vermişti. Fenerbahçe izleme heyeti, Köln'de forma giyen Timo Hübers'in transferi için onay verdi. Kanarya da bu hamle sonrasında 1.90 boyundaki oyuncunun adını masaya yatırdı.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in lideri Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, kendisine sorulan transfer sorusuna önceliğinin savunma hattı olduğunu söyleyerek cevap vermişti. Sarı - lacivertlilerin deneyimli çalıştırıcısının bu talebi sonrasında harekete geçen Fenerbahçe Yönetimi'nin önüne sürpriz bir isim geldi. Kanarya'nın izleme heyeti, Almanya Bundesliga'yı mercek altına almıştı.

FENERBAHÇE'YE ALMAN PANZERİ

GÖZLEMCİLERİN ONAYINDAN GEÇTİ

GÖZLEMCİLERİN ONAYINDAN GEÇTİ

Sabah'ın haberine göre; Köln'de forma giyen stoper oyuncusu Timo Hübers, Fenerbahçeli gözlemcilerin onayından geçti.

DEVRE ARASINA KADAR TAKİP EDİLECEK

DEVRE ARASINA KADAR TAKİP EDİLECEK

Sarı - lacivertlilerin 26 yaşındaki stoperi devre arasına kadar takip edeceği belirtildi.

PİYASA ARAŞTIRMASI BAŞLADI

PİYASA ARAŞTIRMASI BAŞLADI

Fenerbahçe'nin 1.90 boyundaki oyuncu için piyasa araştırmasına başladığı aktarıldı. Sağ bek mevkiisinde de forma giyebilen oyuncunun kariyerinde ön libero oynadığı karşılaşmalar da bulunuyor.

DEĞERİNİ BİR ANDA KATLADI

DEĞERİNİ BİR ANDA KATLADI

Piyasa değeri 7,5 milyon euro olan Hübers, geçtiğimiz sezon 1,5 milyon euro'luk bir değer taşıyordu.

SİSTEME UYGUN

SİSTEME UYGUN

Performansıyla değerini katlayan başarılı futbolcunun teknik direktör Jorge Jesus'un sistemine uygun ve aranan tarzda bir oyuncu olduğu kaydedildi.

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