Son dakika: Fenerbahçe Uzak Doğu'ya açıldı! Kim Min-Jae sonrası bir Güney Koreli daha: Hjun-Jun Yang...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 11 haftada topladığı 23 puanla maç eksiğine rağmen liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonun başında Vitor Pereira'nın özel isteğiyle takıma katılan Kim Min-Jae, bu yaz transfer döneminde 18 milyon euro bonservis bedeliyle İtalya Ligi Serie A takımlarından Napoli'nin yolunu tutmuştu.

FENERBAHÇE, YENİ 'SON'UN PEŞİNDE

FENERBAHÇE, UZAK DOĞU'YA AÇILDI Sarı - lacivertliler, Kim Min-Jae'nin gösterdiği performans ve kazandırdığı para sonrasında Uzak Doğu pazarına açılma kararı aldı.

O İSİM: HJUN-JUN YANG Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, 20 yaşındaki Hjun-Jun Yang'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberde scout ekibinin Güney Kore başta olmak üzere o Asya kıtasında birçok sayıda futbolcuyu gözlemlediği ifade edilirken, bu isimlerden birinin Hjun-Jun Yang olduğu belirtildi.



HÜCUM HATTININ HER YERİNDE Gengwon FC takımında forma giyen Yang'ın hücum hattının her bölgesinde görev yapabildiği kaydedildi.

AVRUPA İZLİYOR Bu sezon takımıyla 38 resmi maça çıkan Hjun-Jun Yang, 8 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi. Ülkesinin en önemli yıldızlarından Heung-Min Son'a benzetilen genç ismi Avrupa'dan çok sayıda kulübün izlediği aktarıldı.