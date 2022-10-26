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Son dakika: Fenerbahçe Uzak Doğu'ya açıldı! Kim Min-Jae sonrası bir Güney Koreli daha: Hjun-Jun Yang...

26.10.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi grubunda lider konumda bulunan Fenerbahçe'de sezon başında önemli isimler transfer edilirken, birçok futbolcu da takımdan ayrılmıştı. Giden oyuncular arasında en dikkat çekeni ise hiç şüphesiz Kim Min-Jae olmuştu. Sarı - lacivertliler, geçen sezon kadrosuna kattığı yıldız stoperi bu sezon başında 18 milyon euro'ya satmıştı. Fenerbahçe'nin hedefinde Güney Kore'den bir oyuncunun daha olduğu ortaya çıktı. O isim ise Hjun-Jun Yang...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 11 haftada topladığı 23 puanla maç eksiğine rağmen liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonun başında Vitor Pereira'nın özel isteğiyle takıma katılan Kim Min-Jae, bu yaz transfer döneminde 18 milyon euro bonservis bedeliyle İtalya Ligi Serie A takımlarından Napoli'nin yolunu tutmuştu.

FENERBAHÇE, YENİ 'SON'UN PEŞİNDE

FENERBAHÇE, UZAK DOĞU'YA AÇILDI

FENERBAHÇE, UZAK DOĞU'YA AÇILDI
Sarı - lacivertliler, Kim Min-Jae'nin gösterdiği performans ve kazandırdığı para sonrasında Uzak Doğu pazarına açılma kararı aldı.

O İSİM: HJUN-JUN YANG

O İSİM: HJUN-JUN YANG
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, 20 yaşındaki Hjun-Jun Yang'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberde scout ekibinin Güney Kore başta olmak üzere o Asya kıtasında birçok sayıda futbolcuyu gözlemlediği ifade edilirken, bu isimlerden birinin Hjun-Jun Yang olduğu belirtildi.

HÜCUM HATTININ HER YERİNDE

HÜCUM HATTININ HER YERİNDE
Gengwon FC takımında forma giyen Yang'ın hücum hattının her bölgesinde görev yapabildiği kaydedildi.

AVRUPA İZLİYOR

AVRUPA İZLİYOR
Bu sezon takımıyla 38 resmi maça çıkan Hjun-Jun Yang, 8 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi. Ülkesinin en önemli yıldızlarından Heung-Min Son'a benzetilen genç ismi Avrupa'dan çok sayıda kulübün izlediği aktarıldı.

KIM MIN JAE FAKTÖRÜ

KIM MIN JAE FAKTÖRÜ
Fenerbahçe Yönetimi'nin geleceği çok parlak olan Hjun-Jun Yang'la temaslara önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtiliyor. Kim Min Jae'nin Fenerbahçe'de oynaması ve ardından büyük bir sıçrama yapmasının, bu transferde olumlu bir etken olacağı da gelen bilgiler arasında.
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