Son dakika: Fenerbahçe'ye resti çekti! "Sözleşmemi feshetmem, paramı ödeyin"

Yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla hamlelerini yapan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler 2020 yılında İspanyol ekibi Las Palmas'tan 1.50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ve sezon başında UEFA ve TFF listesine dahil etmediği 26 yaşındaki oyuncu Mauricio Lemos'a yeni bir teklifle gitti.

TEKLİFİ REDDETTİ!

Sarı-Lacivertliler, Uruguyalı oyuncuya "Sözleşmeni karşılıklı olarak feshedelim" teklifini sunarken, Lemos cephesinden bu transfere olumsuz yanıt geldi.

OCAKTA TEKLİF GELİRSE...

Sabah'ın haberine göre kontratı sezon sonunda bitecek Uruguaylı stoper, iyi bir teklif gelmesi halinde ocak ayında gidebileceğini, bu süreye kadar parasını almaya devam edeceğini söyledi. 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takımda yıllık 850 bin Euro kazanıyor.