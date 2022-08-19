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Son dakika: Fenerbahçe, yıldız ismin menajerini İstanbul'a çağırdı! Miha Zajc'a yeni sözleşme geliyor...

19.08.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezon satış listesindeyken; Vitor Pereia'nın takımın başına gelmesiyle hazırlık maçlarında boy gösteren Miha Zajc, ortaya koyduğu performansla Fenerbahçe taraftarlarının takdirini toplamıştı. Yeni hocası Jorge Jesus'un da gözüne girmeyi başaran Sloven orta saha oyuncusu, Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer alıyordu. Sarı - lacivertli yönetimin Zajc hakkındaki kararı belli oldu.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezonun öne çıkan isimlerinden biri olan Miha Zajc, bu sezona da iyi bir başlangıç yaptı. Teknik direktör Jorge Jesus'un da gözüne girmeyi başaran Sloven orta saha oyuncusu, taraftarların da sevgilisi haline geldi. Son maçlarda takımına ciddi anlamda katkı veren Zajc, Avrupa kulüplerinin gözdesi konumuna gelmişti.

Jorge Jesus'un lig ve Avrupa'da düzenli olarak ilk 11'e dahil ettiği Miha Zajc, iyi bir çıkış gerçekleştirdi.

TRANSFERİN EN ÇOK KONUŞULAN İSİMLERİNDEN BİRİ

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Takvim'in haberine göre; 28 yaşındaki isim, ortaya koyduğu performansın ardından transferin de en çok konuşulan isimleri arasında yerini aldı.

MENAJERİ İSTANBUL'A ÇAĞRILDI

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Sarı-Lacivertli yönetim, birçok Avrupa kulübünden teklif alan ve sezon sonunda kontratı sona erecek olan Zajc'la ilgili kararını verdi. Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcunun menajerini İstanbul'a çağırdı. Önümüzdeki günlerde yeni sözleşme görüşmelerinin başlayacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKLİFİ

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Yönetimin Miha Zajc'ın maaşına da zam yaparak 3 yıllık nikah tazelemek istediği gelen öğrenildi.

ZAJC'IN PERFORMANSI

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Miha Zahc, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 9 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi. Sloven futbolcu bu sezon ise 4 resmi maça çıktı ve 1 asiste imza attı.

MIHA ZAJC FOTOĞRAFLARI

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