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Son dakika: Fenerbahçeli taraftarları sevinçten çıldırtacak hamle! Arda Güler ile anlaşmaya varıldı! Sözleşmesi ise...

21.01.2023 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında HangiKredi Ümraniyespor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İç transferde İsmail Yüksek ile nikah tazeleyen sarı - lacivertliler, Bruma'nın ise bonservisini Hollanda'nın PSV Eindhoven takımından almıştı. Kanarya, genç yeteneği Arda Güler'in ise elden kaçmaması için harekete geçti. Fenerbahçe, 25 Şubat'ta 18 yaşına basacak olan Güler'in kendisi ve ailesiyle yeni sözleşme için prensip anlaşmasına vardı.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de topladığı 38 puanla ilk devreyi ikinci sırada tamamlayan ve ikinci yarıda çıkış yakalamak isteyen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. 20. haftada HangiKredi Ümraniyespor deplasmanına çıkacak olan ve bu maçın hazırlıklarını sürdüren sarı - lacivertliler, ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte harekete geçmişti.

FENERBAHÇE'DEN ARDA GÜLER BOMBASI

İLK HAMLE SAMET AKAYDIN

İLK HAMLE SAMET AKAYDIN

İlk takviyesini Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ın bonservisini alarak gerçekleştiren Fenerbahçe, iç transferde de flaş hamlelere imza atmıştı.

İSMAİL YÜKSEK İLE YENİ SÖZLEŞME

İSMAİL YÜKSEK İLE YENİ SÖZLEŞME

Sarı - lacivertliler, orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmış ve resmi açıklamayı yapmıştı.

BRUMA'NIN BONSERVİSİ ALINDI

BRUMA'NIN BONSERVİSİ ALINDI

Bu gelişmenin hemen ardından ise sezon başında kiralanan Armindo Bruma'nın zorunlu satın alma opsiyonu kullanılmış ve PSV Eindhoven'a 4,25 milyon euro bonservis bedeli ödenerek oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

GÖZLER ARDA'YA ÇEVRİLMİŞTİ

GÖZLER ARDA'YA ÇEVRİLMİŞTİ

Sarı - lacivertlilerin gerçekleştirdiği hamleler sonrasında gözler, bu sezonki performansıyla herkesi büyüleyen Arda Güler'e çevrilmişti.

FENERBAHÇE ANLAŞMAYA VARDI

FENERBAHÇE ANLAŞMAYA VARDI

Sözcü'nün haberine göre; Fenerbahçe, Arda Güler ve ailesiyle yeni kontrat için prensip anlaşmasına vardı.

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