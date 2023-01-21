Son dakika: Fenerbahçeli taraftarları sevinçten çıldırtacak hamle! Arda Güler ile anlaşmaya varıldı! Sözleşmesi ise...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de topladığı 38 puanla ilk devreyi ikinci sırada tamamlayan ve ikinci yarıda çıkış yakalamak isteyen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. 20. haftada HangiKredi Ümraniyespor deplasmanına çıkacak olan ve bu maçın hazırlıklarını sürdüren sarı - lacivertliler, ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte harekete geçmişti.
İlk takviyesini Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ın bonservisini alarak gerçekleştiren Fenerbahçe, iç transferde de flaş hamlelere imza atmıştı.
Sarı - lacivertliler, orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmış ve resmi açıklamayı yapmıştı.
Bu gelişmenin hemen ardından ise sezon başında kiralanan Armindo Bruma'nın zorunlu satın alma opsiyonu kullanılmış ve PSV Eindhoven'a 4,25 milyon euro bonservis bedeli ödenerek oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştı.
Sarı - lacivertlilerin gerçekleştirdiği hamleler sonrasında gözler, bu sezonki performansıyla herkesi büyüleyen Arda Güler'e çevrilmişti.
Sözcü'nün haberine göre; Fenerbahçe, Arda Güler ve ailesiyle yeni kontrat için prensip anlaşmasına vardı.