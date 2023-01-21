Son dakika: Fenerbahçeli taraftarları sevinçten çıldırtacak hamle! Arda Güler ile anlaşmaya varıldı! Sözleşmesi ise...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de topladığı 38 puanla ilk devreyi ikinci sırada tamamlayan ve ikinci yarıda çıkış yakalamak isteyen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. 20. haftada HangiKredi Ümraniyespor deplasmanına çıkacak olan ve bu maçın hazırlıklarını sürdüren sarı - lacivertliler, ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte harekete geçmişti.