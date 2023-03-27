Son dakika: Fenerbahçeli taraftarları yıkan haber! Arda Güler ve Barcelona... Şimdi ne olacak?

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de milli ara öncesi Alanyaspor'u 3-1 mağlup ederek lider Galatasaray ile puan farkını maç eksiğiyle 6'ya düşüren ve moral depolayan Fenerbahçe'de genç yıldız Arda Güler için flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezon sarı - lacivertli formayla ilk maçına çıkan ve Fenerbahçe ile imzaladığı yeni sözleşmesinde '1500' dakika maddesi yer alan yıldız isim için İspanya'dan çarpıcı bir iddia gündeme geldi.
Birçok Avrupa devinin izlediği ve kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Arda Güler için Barcelona sürprizi yaşandı.
İspanyol basınının haberine göre gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren La Liga devi, Arda Güler için harekete geçti.
Sözleşmesinde '1500 dakika süre almaması halinde 5 milyon euroya serbest kalır' maddesi bulunan 18 yaşındaki yıldız için Barcelona'nın pusuda olduğu ve sezon sonunu beklediği kaydedildi.
Arsenal ve Atletico Madrid'in de takip ettiği Güler için Barcelona yetkililerinin İstanbul'a gelerek ön görüşme gerçekleştirmek istediği ifade edildi.
Ortaya koyduğu oyunla A Milli Takım kadrosunda da kendisine yer bulan Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21 resmi maçta 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.