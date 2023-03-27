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Son dakika: Fenerbahçeli taraftarları yıkan haber! Arda Güler ve Barcelona... Şimdi ne olacak?

27.03.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanına çıkan ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertli formayı profesyonel olarak ilk kez geçen sezon sırtına geçiren Arda Güler, Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamış ve kontratında 1500 dakika forma giymemesi halinde 5 milyon euroya serbest kalır maddesi yer almıştı. Bu sezon süre bulduğu her maçta fark yaratan Güler için flaş bir iddia gündeme geldi.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de milli ara öncesi Alanyaspor'u 3-1 mağlup ederek lider Galatasaray ile puan farkını maç eksiğiyle 6'ya düşüren ve moral depolayan Fenerbahçe'de genç yıldız Arda Güler için flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezon sarı - lacivertli formayla ilk maçına çıkan ve Fenerbahçe ile imzaladığı yeni sözleşmesinde '1500' dakika maddesi yer alan yıldız isim için İspanya'dan çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

BARCELONA PUSUDA BEKLİYOR

Birçok Avrupa devinin izlediği ve kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Arda Güler için Barcelona sürprizi yaşandı.

ARDA GÜLER HAREKATI

ARDA GÜLER HAREKATI

İspanyol basınının haberine göre gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren La Liga devi, Arda Güler için harekete geçti.

SEZON SONU BEKLENİYOR

SEZON SONU BEKLENİYOR

Sözleşmesinde '1500 dakika süre almaması halinde 5 milyon euroya serbest kalır' maddesi bulunan 18 yaşındaki yıldız için Barcelona'nın pusuda olduğu ve sezon sonunu beklediği kaydedildi.

İSTANBUL'A GELİYORLAR

İSTANBUL'A GELİYORLAR

Arsenal ve Atletico Madrid'in de takip ettiği Güler için Barcelona yetkililerinin İstanbul'a gelerek ön görüşme gerçekleştirmek istediği ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ortaya koyduğu oyunla A Milli Takım kadrosunda da kendisine yer bulan Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21 resmi maçta 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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