Son dakika: Fenerbahçeli taraftarları yıkan haber! Arda Güler ve Barcelona... Şimdi ne olacak?

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de milli ara öncesi Alanyaspor'u 3-1 mağlup ederek lider Galatasaray ile puan farkını maç eksiğiyle 6'ya düşüren ve moral depolayan Fenerbahçe'de genç yıldız Arda Güler için flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezon sarı - lacivertli formayla ilk maçına çıkan ve Fenerbahçe ile imzaladığı yeni sözleşmesinde '1500' dakika maddesi yer alan yıldız isim için İspanya'dan çarpıcı bir iddia gündeme geldi.