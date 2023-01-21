Son dakika: Fenerbahçelilerin 'GOAT' diye seslendiği Enner Valencia'ya dünya devi talip! Reddedilmesi güç teklif...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de 20. haftada oynanacak olan HangiKredi Ümraniyespor maçının hazırlıkları devam ediyordu. Liderlik koltuğunu sarı - kırmızılılardan devralmak isteyen Fenerbahçe, ara transferin açılmasıyla birlikte takviyelerini yapmaya başlamıştı.
İlk transferini Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kadrosuna katarak gerçekleştiren sarı - lacivertliler, İsmail Yüksek'in sözleşmesini ise 2027 yılına kadar uzatmıştı.
Fenerbahçe, sezon başında kiraladığı Armindo Bruma'nın ise zorunlu satın alma opsiyonunu kullanmış ve oyuncunun bonservisini almıştı.
Hücum hattına transfer yapacağı iddia edilen sarı - lacivertliler, hiç beklemediği bir haberle karşı karşıya kaldı.
Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de attığı 15 golle krallık koltuğunda oturan Enner Valencia'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecekti. 'Geleceğim Fenerbahçe'de' diyen yıldız futbolcu için flaş bir gelişme yaşandı.
İspanyol basınının haberine göre; Memphis Depay'ı Atletico Madrid'e gönderen Barcelona, Enner Valencia için harekete geçti.