Son dakika: Fenerbahçelilerin 'GOAT' diye seslendiği Enner Valencia'ya dünya devi talip! Reddedilmesi güç teklif...

"GELECEĞİM FENERBAHÇE'DE"

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de attığı 15 golle krallık koltuğunda oturan Enner Valencia'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecekti. 'Geleceğim Fenerbahçe'de' diyen yıldız futbolcu için flaş bir gelişme yaşandı.