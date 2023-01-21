SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçelilerin 'GOAT' diye seslendiği Enner Valencia'ya dünya devi talip! Reddedilmesi güç teklif...

Son dakika: Fenerbahçelilerin 'GOAT' diye seslendiği Enner Valencia'ya dünya devi talip! Reddedilmesi güç teklif...

21.01.2023 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı topladığı 38 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon sarı - lacivertlilerin gol yükünü sırtlanan ve bu alanda ligin zirvesinde yer alan Enner Valencia'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu. 'Geleceğim Fenerbahçe'de' diyen Ekvadorlu yıldıza dünya devi Barcelona'nın talip olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de 20. haftada oynanacak olan HangiKredi Ümraniyespor maçının hazırlıkları devam ediyordu. Liderlik koltuğunu sarı - kırmızılılardan devralmak isteyen Fenerbahçe, ara transferin açılmasıyla birlikte takviyelerini yapmaya başlamıştı.

ENNER VALENCIA SÜRPRİZİ

İlk transferini Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kadrosuna katarak gerçekleştiren sarı - lacivertliler, İsmail Yüksek'in sözleşmesini ise 2027 yılına kadar uzatmıştı.

Fenerbahçe, sezon başında kiraladığı Armindo Bruma'nın ise zorunlu satın alma opsiyonunu kullanmış ve oyuncunun bonservisini almıştı.

Hücum hattına transfer yapacağı iddia edilen sarı - lacivertliler, hiç beklemediği bir haberle karşı karşıya kaldı.

"GELECEĞİM FENERBAHÇE'DE"

"GELECEĞİM FENERBAHÇE'DE"

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de attığı 15 golle krallık koltuğunda oturan Enner Valencia'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecekti. 'Geleceğim Fenerbahçe'de' diyen yıldız futbolcu için flaş bir gelişme yaşandı.

BARCELONA'DAN SÜRPRİZ

BARCELONA'DAN SÜRPRİZ

İspanyol basınının haberine göre; Memphis Depay'ı Atletico Madrid'e gönderen Barcelona, Enner Valencia için harekete geçti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Enner Valencia son dakika haberler barcelona fenerbahçe son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to maçın

En Çok Okunan Haberler

Özel okullardaki ‘gizli zam’ iddiası velileri isyan ettirdi! Daha önce bedavaydı şimdi 12 bin TL istiyorlar…

Özel okullardaki ‘gizli zam’ iddiası velileri isyan ettirdi! Daha önce bedavaydı şimdi 12 bin TL istiyorlar…

Vergi ve kredi borcuna yapılandırma geliyor!

Vergi ve kredi borcuna yapılandırma geliyor!

Yer: Nef Stadyumu! Galatasaray'dan maç öncesi transfer görüşmesi!

Yer: Nef Stadyumu! Galatasaray'dan maç öncesi transfer görüşmesi!

Galatasaraylıları mest etmişti! Fenerbahçe'ye geliyor...

Galatasaraylıları mest etmişti! Fenerbahçe'ye geliyor...

Futbol dünyası şokta! Dev kulübün 15 puanı silindi...

Futbol dünyası şokta! Dev kulübün 15 puanı silindi...

Buruk üstünü çizdi, Belözoğlu 'Hemen alalım' dedi!

Buruk üstünü çizdi, Belözoğlu 'Hemen alalım' dedi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.