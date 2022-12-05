Son dakika: Formayı giydirdiler! Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al-Nassr... 10 milyar TL'lik rekor sözleşme

Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen ve burada teknik direktörü ile yaşadığı sorunlar sonrasında yaptığı açıklamalar nedeniyle, sözleşmesi feshedilerek olaylı bir şekilde ayrılan yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu.
37 yaşındaki yıldız isim için özellikle Suudi Arabistan ekipleri öne çıkarken, Avrupa basınında konuya dair birçok iddia ortaya atılmaya devam ederken, İspanya'nın güvenilir haber kaynaklarından Marca, Ronaldo'nun yeni adresini duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde Al-Nassr kulübünün Ronaldo transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın olduğunu duyuran Marca, son dakika olarak geçtiği haberde Ronaldo'nun Al-Nassr ile 2.5 yıllığına sözleşme imzaladığını duyurdu.
Sözleşmenin detaylarını da duyuran İspanyollar Ronaldo'nun Ronaldo, ilk yarım sezonunda 100 milyon Euro net, sonraki 2 sezonunda da 200'er olmak üzere toplamda 500 milyon Euro gelir elde edeceğini duyurdu.
Bu sözleşmenin resmiyet kazanması durumunda Cristiano Ronaldo, sezon başına 200 milyon Euro net maaşıyla futbol dünyasının en çok kazanan ismi rekorunu da güncelleyecek.
Ronaldo'nun Al Nassr transferinin sözleşmesinin ise Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından resmen duyurulması bekleniyor.
Ronaldo, Al-Nassr'da Türkiye'den tanıdığımız Luiz Gustavo, Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar ile takım arkadaşı olacak. Ronaldo'nun teknik direktörlüğünü ise ünlü Fransız teknik adamı Rudi Garcia yapacak.
Marca daha önce haberinde Suudi futbolunun son yıllarda gelişmeye başladığını, Ronaldo'nun medyanın ilgisini buraya çekebileceğini ve Avrupa'daki hiçbir kulübün El Nassr'ın teklifine yaklaşamayacağını kaydetmişti.
"Manchester United bana ihanet etti. Eric ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam! Çok fazla üzerime geldiler, beni sürekli ayrılmam için zorladılar. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim. Sadece teknik direktör değil kulübün çevresindeki bazı kişilerce bu yapıldı. İhanete uğramış gibi hissettim."
"Sir Alex Ferguson görevini bıraktığından beri Manchester United'ın gösterdiği gelişim sıfır. Manchester United yöneticileri yeni doğan kızımın hastalığına %100 inanmadı. Bu utanç verici çünkü benim sözüme güvenmediler. Sezon öncesi hazırlık kampına da bu yüzden katılmamıştım, ailemin yanında olmam gerekiyordu"
"Bildiğiniz gibi Manchester United marketing yapan bir kulüp. Onlar paralarını pazarlamadan, spordan alıyorlar ama bence Glazerlar durumu umursamıyor"
"Dürüst olmak gerekirse, Manchester United'a imza atıp geri döndüğüm gün, her şeyin geliştiğini düşünmüştüm. Ayrılalı 13 yıl olmuştu. Geldiğimde, her şeyin farklı olacağını hayal ettim. Bilirsiniz teknoloji, altyapı, mutfak, duşlar vs. Şaşırdım. Kötü anlamda şaşırdım. Her şey aynı kalmıştı."
"Manchester United'daki istikrarsızlık beni çok şaşırttı. Ole Gunnar Solskjaer hakkındaki düşünceleri 1 saatte değişti. O yaz Sancho'yu, Varane'ı ve beni almışlardı. Manchester United olması gerektiği gibi diye düşünmüştüm. Ancak, Sir Alex Ferguson kulüpte çok büyük bir boşluk bıraktı. Sadece Ferguson değil David Gill gibi iyi bir adamın ayrılığı da etkilemiş. Bu yüzden Manchester United'ın bir noktada aynı kulüp olmadığını biliyordum. Ancak, bu kadar büyük bir boşluk olabilirdi. Beni en çok şaşırtan şey buydu."