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  4. Son dakika: 'Futbolu bırakacak!' Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi için bomba iddia!

Son dakika: 'Futbolu bırakacak!' Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi için bomba iddia!

03.10.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Wanda Nara ile ilişkileri adeta yılan hikayesine dönen Icardi'den flaş bir hamle geldi. Arjantin basını, yıldız golcünün Wanda Nara ile yeniden barışmak istediğini ve futbolculuk kariyerini noktalamayı düşündüğünü iddia etti. Bu iddia sonrasında ise sosyal medya karıştı...

Son dakika haberleri: Galatasaray, yaz transfer döneminin son gününde 5 futbolcuyu kadrosuna katarak adeta gövde gösterisi yapmıştı. Sarı - kırmızılıların imza attırdığı isimler arasında en dikkat çekeni PSG'den kiralanan Mauro Icardi olmuştu. Transferinin ardından Galatasaray formasıyla bir lig bir de hazırlık maçına çıkan Arjantinli yıldız, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

'MAURO ICARDI FUTBOLU BIRAKIYOR'

TAKİBİ BIRAKMIŞLARDI

TAKİBİ BIRAKMIŞLARDI
Wanda Nara ile ortak olarak ayrılık kararı alan Mauro Icardi, aynı zamanda menajeri olan eşiyle sosyal ağlardan birbirlerini takip etmeyi bırakmışlardı.

ÜLKESİNDEN FLAŞ İDDİA

ÜLKESİNDEN FLAŞ İDDİA
Nara ile barışmak isteyen ve bunun için Arjantin'e giden Mauro Icardi için ülkesinden flaş bir iddia geldi.

'FUTBOLU BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYOR'

'FUTBOLU BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYOR'
Red Boing'in haberine göre; 29 yaşındaki oyuncu, kendisini futbola verememesi ve Wanda Nara ile gözlerden uzak bir hayat sürmek için ani bir kararla futbolu bırakmayı düşünüyor.

'2021'DE DE AYNISI OLMUŞTU'

'2021'DE DE AYNISI OLMUŞTU'
Haberde Icardi'nin China Suarez ile yasak ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından daha önce de aynı kararı aldığı belirtildi. Wanda Nara'yı 2021 yılında futbolu bırakmakla tehdit ettiği iddia edilen Icardi, eşinin kendisiyle barışması halinde bu karardan vazgeçeceğini söylediği öne sürüldü.

'NARA AFFETMİŞTİ'

'NARA AFFETMİŞTİ'
Wanda Nara'nın ise menajeri olduğu Icardi'nin futbol hayatını bitirmemesi için yeniden Arjantinli yıldızla birlikte olduğu kaydedildi.
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