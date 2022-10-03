Son dakika: 'Futbolu bırakacak!' Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi için bomba iddia!

Son dakika haberleri: Galatasaray, yaz transfer döneminin son gününde 5 futbolcuyu kadrosuna katarak adeta gövde gösterisi yapmıştı. Sarı - kırmızılıların imza attırdığı isimler arasında en dikkat çekeni PSG'den kiralanan Mauro Icardi olmuştu. Transferinin ardından Galatasaray formasıyla bir lig bir de hazırlık maçına çıkan Arjantinli yıldız, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

'MAURO ICARDI FUTBOLU BIRAKIYOR'

TAKİBİ BIRAKMIŞLARDI Wanda Nara ile ortak olarak ayrılık kararı alan Mauro Icardi, aynı zamanda menajeri olan eşiyle sosyal ağlardan birbirlerini takip etmeyi bırakmışlardı.

ÜLKESİNDEN FLAŞ İDDİA Nara ile barışmak isteyen ve bunun için Arjantin'e giden Mauro Icardi için ülkesinden flaş bir iddia geldi.

'FUTBOLU BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYOR' Red Boing'in haberine göre; 29 yaşındaki oyuncu, kendisini futbola verememesi ve Wanda Nara ile gözlerden uzak bir hayat sürmek için ani bir kararla futbolu bırakmayı düşünüyor.

'2021'DE DE AYNISI OLMUŞTU' Haberde Icardi'nin China Suarez ile yasak ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından daha önce de aynı kararı aldığı belirtildi. Wanda Nara'yı 2021 yılında futbolu bırakmakla tehdit ettiği iddia edilen Icardi, eşinin kendisiyle barışması halinde bu karardan vazgeçeceğini söylediği öne sürüldü.