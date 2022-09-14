Son dakika: 'Galatasaray'a dünya yıldız yağacak!' Luis Campos devreye girdi, PSG ile dev anlaşma yapıldı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen ve rakibini 3-2 mağlup eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transferin son gününde Mauro Icardi, Yusuf Demir, Ross, Milot Rashica ve Juan Mata'yı kadrosuna katan sarı - kırmızılılar, adeta imza şov yapmıştı.

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı oyuncular arasında en dikkat çeken isim olan Mauro Icardi için PSG ile kiralama anlaşması yapılmıştı. Sarı - kırmızılıların oyuncunun maaşından sadece 750 bin euro ödeyeceği açıklanmıştı.

MAURO ICARDI İLE BİRLİKTE BAŞKA BİR ANLAŞMA

Aslan'ın Mauro Icardi için PSG ile transfer görüşmelerini sürdürürken, Fransız deviyle başka bir anlaşmaya daha vardığı ortaya çıktı. İki ekip arasındaki ilişkinin daha da gelişeceği ifade edildi.

PSG İLE ORTAKLIK

Bundan sonraki süreçte Galatasaray ile kadrosunda Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe gibi yıldız isimleri bulunduran Paris Saint-Germain'in oyuncu alışverişi başta olmak üzere birçok konuda iki kulüp ortak hareket edeceği aktarıldı. Bu köprünün kurulmasında geçen sezon kısa bir süre Galatasaray'a danışmanlık hizmeti veren ve daha sonra PSG ile anlaşan ünlü futbol adamı Luis Campos'un etkili olduğu belirtildi.

OLUMLU YÖNDE ETKİ EDECEK

PSG ile kurulan bu yakınlığın sarı - kırmızılılara gelecek dönemlerde özellikle transferde olumlu yönde etki etmesinin beklendiği bildirildi.

DÜNYA YILDIZLARI GALATASARAY'A GELEBİLİR

Icardi örneğindeki gibi birçok dünyaca ünlü futbolcunun 'Parçalı' formayı giyebileceği vurgulandı. Ayrıca saha içi ve saha dışı organizasyonlar gibi birçok çalışmanın birlikte yürütülebileceği kaydedildi. (Milliyet)