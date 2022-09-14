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Son dakika: 'Galatasaray'a dünya yıldız yağacak!' Luis Campos devreye girdi, PSG ile dev anlaşma yapıldı...

14.09.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, Türkiye'de yaz transfer döneminin son gününde tam 5 isme imza attırarak adeta gövde gösterisi yapmıştı. Sarı - kırmızılıların kadrosuna kattığı oyuncular arasında en dikkat çekici olanı ise PSG'den kiralanan Mauro Icardi'ydi... Galatasaray'ın Arjantinli futbolcu için anlaşmaya vardığı Fransız deviyle ortaklığa gideceği öğrenildi. İki kulübün oyuncu alışverişi başta olmak üzere birçok konuda ortak hareket edeceği ifade edildi.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen ve rakibini 3-2 mağlup eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transferin son gününde Mauro Icardi, Yusuf Demir, Ross, Milot Rashica ve Juan Mata'yı kadrosuna katan sarı - kırmızılılar, adeta imza şov yapmıştı.

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı oyuncular arasında en dikkat çeken isim olan Mauro Icardi için PSG ile kiralama anlaşması yapılmıştı. Sarı - kırmızılıların oyuncunun maaşından sadece 750 bin euro ödeyeceği açıklanmıştı.

MAURO ICARDI İLE BİRLİKTE BAŞKA BİR ANLAŞMA

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Aslan'ın Mauro Icardi için PSG ile transfer görüşmelerini sürdürürken, Fransız deviyle başka bir anlaşmaya daha vardığı ortaya çıktı. İki ekip arasındaki ilişkinin daha da gelişeceği ifade edildi.

PSG İLE ORTAKLIK

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Bundan sonraki süreçte Galatasaray ile kadrosunda Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe gibi yıldız isimleri bulunduran Paris Saint-Germain'in oyuncu alışverişi başta olmak üzere birçok konuda iki kulüp ortak hareket edeceği aktarıldı. Bu köprünün kurulmasında geçen sezon kısa bir süre Galatasaray'a danışmanlık hizmeti veren ve daha sonra PSG ile anlaşan ünlü futbol adamı Luis Campos'un etkili olduğu belirtildi.

OLUMLU YÖNDE ETKİ EDECEK

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PSG ile kurulan bu yakınlığın sarı - kırmızılılara gelecek dönemlerde özellikle transferde olumlu yönde etki etmesinin beklendiği bildirildi.

DÜNYA YILDIZLARI GALATASARAY'A GELEBİLİR

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Icardi örneğindeki gibi birçok dünyaca ünlü futbolcunun 'Parçalı' formayı giyebileceği vurgulandı. Ayrıca saha içi ve saha dışı organizasyonlar gibi birçok çalışmanın birlikte yürütülebileceği kaydedildi. (Milliyet)

ICARDI & WANDA NARA FOTOĞRAFLARI

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