Son dakika: Galatasaray'a sezon sonunda geri dönüyor! Messi'yi geçti...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkan Burak Elmas ile yönetimi, yıllık olağan kongre toplantısında idari yönden ibra edilmemiş ve sarı - kırmızılı camia, tüzük gereği zorunlu olarak seçime gitme kararı almıştı. 2021/22 dönemine gençlik projesiyle başlayan Galatasaray'da sezon başı ve devre arasında bazı oyuncularıyla yollarını kiralık olarak ayırmıştı. İşte sarı - kırmızılı takıma yeni sezonda geri dönecek olan futbolcular...