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Son dakika: Galatasaray'a sezon sonunda geri dönüyor! Messi'yi geçti...

16.04.2022 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, yeni sezona gençlik projesiyle başlamış ve kadrosuna birçok futbolcuyu katmıştı. Bu proje üzerine sezon başında ve devre arasında bazı oyuncularını kiralık olarak başka takımlara gönderen sarı - kırmızılılarda gelecek sezon hangi isimlerin takıma döneceği merak ediliyordu. İşte cevabı...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkan Burak Elmas ile yönetimi, yıllık olağan kongre toplantısında idari yönden ibra edilmemiş ve sarı - kırmızılı camia, tüzük gereği zorunlu olarak seçime gitme kararı almıştı. 2021/22 dönemine gençlik projesiyle başlayan Galatasaray'da sezon başı ve devre arasında bazı oyuncularıyla yollarını kiralık olarak ayırmıştı. İşte sarı - kırmızılı takıma yeni sezonda geri dönecek olan futbolcular...

GALATASARAY'A GERİ DÖNECEK OLAN KİRALIK OYUNCULAR

EMRE AKBABA

EMRE AKBABA
Emre Akbaba, bu sezonun başında Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'a kiralanmıştı. Takımıyla 26 maça çıkan Akbaba, 9 gol - 4 asist yaptı.

YUNUS AKGÜN

YUNUS AKGÜN
Sezon başında Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün, şu ana kadar Süper Lig'de 28 maça çıktı ve 7 gol - 8 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray taraftarları, sosyal medyada bu sezon toplamda 8 gol atan Messi'den fazla gol atan Yunus için "Neden kiralandı?" sorusunu sordu.

OKAN KOCUK

OKAN KOCUK
Sezon başında Giresunspor'a kiralanmıştı. 29 resmi maça çıktı ve Giresunspor adına birçok kritik kurtarışa imza attı.

ALİ YAVUZ KOL

ALİ YAVUZ KOL
Sezon başında 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü'ne kiralandı. 21 lig maçında 3 gol attı.

ATALAY BABACAN

ATALAY BABACAN
Devre arasında Ümraniyespor'a kiralandı. 3 maça çıktı.
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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