Son dakika: Galatasaray'a sezon sonunda geri dönüyor! Messi'yi geçti...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkan Burak Elmas ile yönetimi, yıllık olağan kongre toplantısında idari yönden ibra edilmemiş ve sarı - kırmızılı camia, tüzük gereği zorunlu olarak seçime gitme kararı almıştı. 2021/22 dönemine gençlik projesiyle başlayan Galatasaray'da sezon başı ve devre arasında bazı oyuncularıyla yollarını kiralık olarak ayırmıştı. İşte sarı - kırmızılı takıma yeni sezonda geri dönecek olan futbolcular...
GALATASARAY'A GERİ DÖNECEK OLAN KİRALIK OYUNCULAR
EMRE AKBABA
Emre Akbaba, bu sezonun başında Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'a kiralanmıştı. Takımıyla 26 maça çıkan Akbaba, 9 gol - 4 asist yaptı.
YUNUS AKGÜN
Sezon başında Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün, şu ana kadar Süper Lig'de 28 maça çıktı ve 7 gol - 8 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray taraftarları, sosyal medyada bu sezon toplamda 8 gol atan Messi'den fazla gol atan Yunus için "Neden kiralandı?" sorusunu sordu.
OKAN KOCUK
Sezon başında Giresunspor'a kiralanmıştı. 29 resmi maça çıktı ve Giresunspor adına birçok kritik kurtarışa imza attı.
ALİ YAVUZ KOL
Sezon başında 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü'ne kiralandı. 21 lig maçında 3 gol attı.
ATALAY BABACAN
Devre arasında Ümraniyespor'a kiralandı. 3 maça çıktı.
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